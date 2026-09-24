M : les jeunes brillent, l’équipe première galère… le paradoxe marseillais

L’OM manque de profondeur, les solutions offensives sont limitées et pourtant deux des jeunes les plus performants du centre de formation restent encore à la porte du groupe professionnel. Milan Leccese et Antoine Valero enchaînent les bonnes performances chez les jeunes, mais Bruno Genesio ne les a pas encore installés dans la rotation. Une situation qui interroge forcément dans le contexte actuel.

Deux jeunes qui poussent fort derrière

Selon Foot Mercato, Milan Leccese réalise un début de saison très remarqué avec 2 buts et 6 passes décisives en cinq matches officiels avec les U19 et la réserve.

Antoine Valero, de son côté, a été élu meilleur joueur et meilleur attaquant du championnat national U19 et continue de marquer à l’échelon supérieur. Pourtant, malgré quelques séances avec les pros, l’attaquant n’a toujours pas intégré durablement le groupe de Bruno Genesio.

Le contraste est forcément saisissant : l’OM traverse une crise sportive profonde, manque de solutions, mais ses deux jeunes les plus en vue patientent encore.

Genesio avait pourtant ouvert la porte

Depuis son arrivée, Bruno Genesio tient pourtant un discours clair sur les jeunes : s’ils sont bons, ils joueront. Le technicien a déjà rappelé qu’il avait l’habitude de faire confiance aux joueurs formés au club, tout en insistant sur une condition essentielle : le niveau affiché à l’entraînement doit être suffisant pour répondre aux exigences du monde professionnel.

Et c’est là que le débat doit rester mesuré.

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Être fort en U19 ne suffit pas

Aussi impressionnantes soient-elles, les statistiques en U19 ou en réserve ne garantissent rien chez les pros. Le rythme, les duels, la vitesse d’exécution et la pression changent totalement d’échelle.

Le cas Keyliane Abdallah prouve toutefois que la porte n’est pas fermée. Le jeune Marseillais a saisi sa chance dès qu’elle lui a été donnée.

C’est donc tout l’enjeu pour Leccese et Valero : continuer à pousser suffisamment fort pour obliger le staff à les regarder autrement.

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Dans un OM qui cherche désespérément des solutions, ignorer trop longtemps ses jeunes les plus performants serait un risque. Mais les lancer trop tôt en serait un autre.