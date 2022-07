Mandanda sur le départ? Longoria fait le point sur Milik, un accord avec Bazoer? Les 3 infos OM de ce mardi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mardi : Mandanda sur le départ? Longoria fait le point sur Milik, un accord avec Bazoer?

Mercato OM : Mandanda d’accord avec Rennes ?

Selon l’Equipe, Mandanda, gardien emblématique de l’OM serait d’accord avec les dirigeants rennais, les deux clubs doivent maintenant se mettre d’accord.

Steve Mandanda pourrait quitter l’OM pour la deuxième fois de sa carrière, cette fois il resterait en France. Alors qu’un transfert à Rennes semblait difficile, et que les rumeurs l’envoyaient plutôt du côté de Nice, Mandanda aurait donné son accord à la direction rennaise. Le portier marseillais qui avait discuté avec Bruno Genesio il y a quelques semaines serait donc intéressé pour rejoindre le club breton. Le Stade Rennais doit maintenant se mettre d’accord avec l’Olympique de Marseille, pour le gardien encore sous contrat jusqu’en 2024.

En concurrence avec Pau Lopez, à 37 ans Mandanda veut être sûr d’être sur le terrain la saison prochaine, et opterait donc très sérieusement pour un départ. Après le départ de Sampaoli qui a eu l’effet d’un petit tremblement de terre sur la Canebière, le départ de Mandanda, joueur le plus capé de l’histoire du club, ne manquera pas d’émouvoir lui aussi les supporters.

En conférence de presse, Pablo Longoria n’a pas voulu confirmer…

« Dans les derniers jours, on a beaucoup discuté avec Mandanda sur sa position dans le club. On a parlé, on a dit que le modèle de gardien sera le même que l’année dernière, avec une concurrence. On a eu des conversations sincères. » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (05/07/2022)

Mercato OM : Longoria est clair concernant le contrat de Milik !

Ce mardi, les journalistes ont été invités au Stade Vélodrome pour la conférence de presse de présentation d’Igor Tudor. Pablo Longoria a aussi évoqué le mercato et le cas Arek Milik.

Alors que le contrat de l’international polonais étati annoncé se termiannt en juin 2023, notre journaliste Benjamin Courmes a demandé à Pablo Longoria la réalité du contrat. Milik est sous contrat jusqu’en 2025 selon le président olympien !

Milik est en fin de contrat en juin 2025 — Longoria

« Milik est en fin de contrat en juin 2025. Comme avec tout changement de coach, les joueurs doivent gagner leur confiance. Il y a beaucoup de choses qui changent. La stratégie va être revue. L’obligation du club est de donner un effectif adapté au coach. On connaît les valeurs qu’on veut mettre dans l’effectif. La planification change par rapport à celle qu’on avait avec Sampaoli. On a déjà commencé à travailler. » Pablo Longoria – source : RMC / Conférence de presse (05/07/2022)

À 28 ans, l’international polonais est à un tournant de sa carrière et doit faire le bon choix. À quelques mois d’une probable participation à une coupe du monde particulière, le joueur à tout intérêt à rester dans un contexte qu’il connaît bien et où il pourra s’épanouir. S’il veut continuer à Marseille, nul doute aussi qu’il sera important dans la campagne européenne de l’OM la saison prochaine.« Je suis à un moment intéressant de ma carrière, expérimenté d’une part, mais encore relativement jeune et en développement. En regardant Karim Benzema, qui a plus de six ans de plus, je peux être optimiste ». Arkadiusz Milik Sources : La Provence

Mercato OM : Bazoer proche d’un accord ? Profil idéal pour Tudor ?

Selon les informations du média Get French Football News l’OM serait proche d’un accord avec le polyvalent Richiedly Bazoer, libre de tout contrat.

Il y a quelques jours La Provence annonçait un accord entre Bazoer et Marseille. Sauf que le journaliste italien Luca Bendoni, lui, annonçait qu’il n’y avait pour le moment aucun accord. GFFN semble avoir les mêmes informations puisque le média révèle que le joueur du Vitesse Arnhem serait seulement maintenant proche d’un accord avec le club phocéen mais que rien ne serait fait pour le moment.

En effet, Igor Tudor fraîchement nommé entraîneur de l’OM aura son mot à dire pour valider la venue du joueur ou non. Le milieu de terrain qui peut aussi évoluer en défense, était déjà suivi par le club phocéen depuis l’été dernier et les discussions avancent depuis plusieurs semaines. Son impact physiquepeut correspondre à l’intensité que veut mettre le technicien croate…

Bazoer plaît à l’OM et le club plaît au joueur, le club phocéen reste en pôle position dans ce dossier devant le Borussia Monchengladbah, Lille et Lyon. La présence de la Ligue des Champions semble primordial pour signer le néerlandais qui espère faire son retour en équipe nationale pour la Coupe du Monde.

Bazoer, la bonne opération pour remplacer Kamara ?

Formé par le PSV Eindhoven, recruté par l’Ajax Amsterdam en novembre 2012, le néerlandais n’a jamais confirmé les grands espoirs placés en lui. Le joueur de 25 ans, souhaite enfin faire décoller la carrière qui lui était promise, sûrement du côté de l’OM. Capable d’évoluer à deux postes, en défense central et en numéro 6, il est une des pistes les plus sérieuses pour combler le départ de Boubacar Kamara. Le joueur en fin de contrat serait une bonne opération à moindre coût pour l’OM.