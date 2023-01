Match OM – Monaco : A quelle heure, sur quelle chaine TV ?

L’Olympique de Marseille affronte Monaco ce samedi 28 janvier 2023 dans le cadre de la 20e journée de L1. À quelle heure et sur quelle chaîne TV voir ce match ?

Ce samedi soir, l’Olympique de Marseille reçoit l’AS Monaco à l’occasion de la 20e journée de Ligue. Après s’être imposé face à Rennes en Coupe de France et Lorient en Ligue 1, les olympiens doivent désormais enchaîner pour se rapprocher un peu plus de la deuxième place du classement occupée par Lens. L’entraîneur de l’OM dispose d’un groupe amputé de plusieurs éléments. Amine Harit (genou), Eric Bailly (suspendu) et Bamba Dieng (en instance de départ) sont absents. De plus, Jonathan Clauss (adducteur), Pau Lopez et Issa Kaboré (cheville) sont incertains pour cette rencontre qui sera arbitrée par Jérémie Pignard.

HEURE ET CHAINE TV :

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Lorient aura lieu ce samedi à 21h au Stade Vélodrome. Le match sera retransmis sur Canal+ Foot et Canal+ Sport.

OM – Monaco en Streaming

Pour regarder OM vs Monaco en streaming sur Internet, rendez-vous sur site de Canal+ (accessible sur abonnent).

La décla du coach

L’entraineur de l’OM s’est exprimé en conférence de presse d’avant-match ce vendredi après midi. Il doit faire avec plusieurs absents importants…

« C’était un match étranger, dans un stade à moitié vide et avec la blessure d’Amine Harit. On a grandi depuis ce match et on va affronter un adversaire qui a le même niveau que nous. Plus les joueurs sont convaincus par ce qu’on fait, mieux c’est pour l’entraîneur. Ce sont des questions que j’ai déjà entendues. Les dynamiques, c’est comme ça, il suffit qu’on perde un ou deux matchs pour que ça change. Clauss ? On va décider demain. Il est possible qu’il soit convoqué. Pau Lopez ? Rien de bien méchant, on va évaluer la situation demain. » Igor Tudor – source : Conférence de presse (26/01/2023)