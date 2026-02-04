Mathieu Valbuena refroidit les ambitions de l’OM

Ancien meneur de jeu emblématique de l’Olympique de Marseille, Mathieu Valbuena s’est montré particulièrement lucide — et critique — sur les ambitions actuelles du club phocéen. Alors que certains observateurs évoquent une possible lutte pour le titre en Ligue 1, l’ex-international français appelle à la prudence.

« Quand j’entends dire que l’OM peut jouer le titre de L1… Aujourd’hui, il y a plus de chances que l’OM soit à dix points du PSG que champion », affirme Valbuena. Pour lui, les discours optimistes ne peuvent masquer une réalité sportive encore trop fragile. « Il faut les encenser quand ils montreront de la régularité », insiste-t-il, soulignant un manque de constance qui freine les ambitions marseillaises depuis plusieurs saisons.

Au-delà des résultats, Valbuena pointe également la pression spécifique liée au club. « Tout le monde ne peut pas gérer la pression à l’OM », rappelle-t-il, évoquant un environnement exigeant où chaque contre-performance est amplifiée. L’ancien joueur regrette notamment la gestion émotionnelle de l’élimination en Ligue des champions. « Les joueurs n’ont pas mesuré l’importance de l’élimination en C1 », estime-t-il.

Des propos francs, à l’image d’un joueur qui connaît parfaitement les exigences et les attentes uniques du club marseillais.

