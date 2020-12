Mauvaise nouvelle pour AVB, la stratégie de Longoria pour ce dossier à 10M€, un minot bientôt libéré? Les 3 infos OM de ce jeudi !

Comme tous les soirs, ce sont les 3 infos OM de la journée ! Au menu ce jeudi : Mauvaise nouvelle pour AVB, la stratégie de Longoria pour ce dossier à 10M€, un minot bientôt libéré?

Mercato : Un minot bientôt libéré par l’OM?

Après un début de saison totalement vierge, Florian Chabrolle pourrait être libéré par l’Olympique de Marseille selon Foot Mercato. Le minot a déjà deux courtisans pour le relancer.

André Villas-Boas a eu des déclarations très élogieuses à son égard, mais pourtant, Florian Chabrolle n’a pas eu une seule minute de jeu en Ligue 1 cette saison… Le minot qui a fait quelques apparitions lors des matchs amicaux en début de saison devrait être libéré par l’Olympique de Marseille à l’ouverture du mercato.

ON VA ESSAYER DE TROUVER DES SOLUTIONS POUR CERTAINS JOUEURS — AVB

Foot Mercato nous informe ce jeudi que le joueur, encore sous contrat pour 6 mois, va le libérer très prochainement. Trois clubs seraient d’ailleurs à l’affût pour le récupérer librement cet hiver : l’AC Ajaccio ainsi que deux clubs en Belgique. L’OM aurait la volonté de réduire son effectif et commencerait donc pas Chabrolle, âgé de 22 ans. André Villas-Boas avait d’ailleurs évoquer cette possibilité en conférence de presse avant la trêve.

A LIRE AUSSI : Mercato : L’OM pourrait officialiser une vente plus tôt que prévue !

« Notre mercato de janvier devrait plutôt concerner les cessions, pas les investissements. Mais ça ne m’inquiète pas. On va essayer de trouver des solutions pour certains joueurs. Tout le monde est dans l’optique de chercher des départs et des échanges »

info : l’OM sur le point de libérer Florian Chabrolle. L’AC Ajaccio et deux clubs belges sont déjà à l’affût pour le récupérhttps://t.co/MqiSfIWmhO — Sébastien Denis (@sebnonda) December 31, 2020

Mercato : L’étrange stratégie de l’OM et Longoria pour récupérer Milik cet hiver…

En Italie, une offre de 10M€ est évoquée pour Arkadiusz Milik, attaquant qui est toujours sous contrat avec le Napoli. RMC Sport nous informe ce jeudi que l’OM a une stratégie pour récupérer le joueur.

Mis au placard par le Napoli, Arkadiusz Milik pourrait quitter le club italien dès ce mercato hivernal. Cependant, le Polonais ne souhaite pas prolonger son contrat tant la situation lui déplaît dans le club coaché par Gennaro Gattuso.

L’OM, une vitrine pour Milik?

Si en Italie on évoque une offre de 10M€ de la part de l’Olympique de Marseille, RMC Sport nous informe que Pablo Lonogoria serait en négociation avec le joueur pour qu’il prolonge à Naples jusqu’en juin 2022 et qu’il vienne en prêt à l’OM.

A LIRE AUSSI : OM : Un départ de Thauvin dès janvier ? Longoria ne l’exclut pas !

Le média sportif explique que le club marseillais serait « une vitrine » pour le joueur afin que Naples puisse le revendre. Milik aurait refusé plusieurs avances ces derniers mois, notamment la Juventus, l’Atletico Madrid et l’AS Roma… La direction napolitaine serait agacée par ces refus et espère lui trouver une porte de sortie contre une indemnité.

Selon nos informations, Pablo Longoria, directeur du football de l’OM, s’active pour tenter de recruter l’attaquant polonais de Napleshttps://t.co/IDqzvZg3j8 — RMC Sport (@RMCsport) December 31, 2020

Discipline OM : Première mauvaise nouvelle de l’année pour Villas-Boas

L’Olympique de Marseille reprendra le championnat le 6 janvier 2021 par un déplacement compliqué à La Mosson. Et il faudra faire sans l’un de ses cadres pour André Villas-Boas…

En effet, c’était attendu, ça a été confirmé officiellement par la LFP, Valentin Rongier sera suspendu pour le match face à Montpellier en raison d’une accumulation de cartons jaunes lors des dix dernières rencontres de Ligue 1.

#OM Commission de discipline LFP : confirmation que @Valrongier28 est suspendu pour le match #OMMHSC du 6 janvier pour trois cartons jaune en moins de dix matchs.

Michel Der Zakarian lui aussi est suspendu de banc de touche et de vestiaires d’arbitres. @OM_Officiel #TeamOM pic.twitter.com/10ZftQHpte — Karim Attab (@karimattab1) December 30, 2020

C’est quelque chose d’historique pour l’OM — Villas-Boas

#VillasBoas : « C’est mieux quand les arbitres suivent une ligne de régularité, aussi dont l’OM prend des cartons. Il manque d’explications… » #ConfOM #liveFCM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 18, 2020

« On a demandé de voir qu’il y a eu une faute technique au niveau des échanges avec la VAR et l’arbitre. On est déçu de l’arbitrage des choix de l’arbitre, de la quantité de cartons jaunes reçus. C’est mieux quand les arbitres suivent une ligne directrice. Ce n’est pas le cas dans la manière dont l’OM est sanctionné au niveau des cartons. C’est quelque chose d’historique pour l’OM, avec différents joueurs et différents coachs. Il y a un gros écart dans ce type de statistiques avec d’autres clubs. et c’est toujours contre l’OM » – André Villas-Boas – Source : Conférence de presse (18 décembre 2020)