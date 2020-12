Mercato : L’OM pourrait officialiser une vente plus tôt que prévue !

A la fin du mercato estival, Maxime Lopez a quitté l’Olympique de Marseille pour rejoindre Sassuolo en prêt avec option d’achat. Le transfert pourrait être officialisé plus tôt que prévu !

Maxime Lopez a retrouvé du temps de jeu à Sassuolo en Serie A après une passade compliquée à l’OM. Le milieu de terrain joue sous les ordres de Roberto De Zerbi, coach italien qui lui fait confiance. Son intégration express a d’ailleurs été soulignée par son coéquipier, Grégoire Defrel.

L’OM pourrait vendre Lopez dès cet hvier !

Maxime s’est très bien intégré. Ça nous a fait du bien, c’est un joueur qui sait jouer au foot et on avait besoin de renfort au milieu. Il n’est pas très grand, mais il fait beaucoup de bien à notre milieu. Pour l’adaptation, c’est vrai qu’il est beaucoup avec Jérémie, vu que ce sont deux gars de Marseille, ils s’entendent très bien. On est souvent ensemble tous les trois, on est pas mal entre Français avec le Marocain Medhi Bourabia aussi. » Grégoire Defrel – Source : Foot Mercato

A LIRE AUSSI : OM : « Luis Henrique représente tellement de choses négatives dans l’analyse du football à l’heure actuelle ! »

Il y a quelques jours, Giovanni Rossi, le directeur sportif du club italien s’est exprimé sur la situation contractuelle de l’ancien joueur de l’OM. S’il a exprimé son envie de le conserver, il souhaiterait même proposer une offre au club marseillais selon Tuttosport afin d’officialiser le transfert dès cet hiver. Pour rappel, l’option d’achat serait comprise entre 1 et 3 millions d’euros et serait déclenchée si Lopez joue plus de 20 matchs avec Sassuolo.