McCourt, Saadé, Moyen-Orient… le retour du feuilleton Vente OM !

La crise sportive remet l’avenir de l’Olympique de Marseille au centre des discussions. Dans cette vidéo, Football Club de Marseille décrypte les informations du JDD et les scénarios évoqués par Foot Mercato autour de Frank McCourt et du financement du club.

McCourt peut-il relancer l’OM sans vendre ?

Le propriétaire américain peut-il retrouver de l’ambition avec de nouveaux partenaires ? Les difficultés viennent-elles d’un manque de moyens ou de leur utilisation ? Notre décryptage revient sur la nouvelle orientation financière de McCourt et la recherche de ressources supplémentaires, rapportées par le JDD.

Rodolphe Saadé, le possible retour d’Adidas et les perspectives au Moyen-Orient alimentent également la réflexion : comment renforcer les moyens de l’OM tout en conservant le même actionnaire ?

Moyen-Orient : que valent les scénarios évoqués ?

Foot Mercato explore plusieurs hypothèses, notamment autour de l’Iran, du Koweït, d’Oman et des Émirats arabes unis. Mais ces scénarios de vente de l’OM ne constituent pas l’annonce d’une offre ou d’une négociation engagée.

Retrouvez notre analyse en vidéo et donnez votre avis : faut-il changer de propriétaire ou peut-on encore croire à une relance avec McCourt ?