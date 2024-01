McCourt veut vendre? Merlin ça se confirme ! Un nouveau nom à gauche? Les 3 infos OM de ce mardi !

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille). Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille. Réalisateur de l'émission Débat Foot Marseille ("la Voix"). Formé à l'école de journalisme de Marseille.

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mardi : McCourt veut vendre? Merlin ça se confirme ! Un nouveau nom à gauche?

Vente OM: McCourt veut vendre à un fonds d’investissement américain ?

Alors que la rumeur concernant la vente de l’Olympique de Marseille est toujours d’actualité, le média de référence Le Monde estime que Franck McCourt et ses équipes travaillent dans l’optique d’une vente à un fond d’investissement américain.

Selon le Monde, « le businessman de Boston Frank McCourt, propriétaire de l’Olympique de Marseille (OM) depuis 2016, est donné partant depuis des mois. » Le média précise que comme du côté du TFC, l’équipe de Franck McCourt s’activerait pour céder ses parts de l’OM à un fonds d’investissement américain. Une nouvelle pièce dans la machine de la Vente OM qui est de plus en plus espérée par les supporters marseillais en particulier cette saison avec les résultats moyens et le jeu proposé…

Selon @lemondefr : « A Marseille et à Toulouse, les propriétaires actuels, américains, s’activeraient pour céder leur place à des compatriotes. Le businessman de Boston Frank McCourt, propriétaire de l’#OM depuis 2016, est donné partant depuis des mois. »#VenteOM — OManiaque (@OManiaque) January 23, 2024

Dans l’After Foot, Daniel Riolo a affirmé que Frank McCourt est vendeur car cela est une « emmerde » pour lui de détenir l’OM. Tout serait une « affaire de prix » selon l’éditorialiste.

« C’est un affaire de prix. Aujourd’hui, il en veut un peu cher »

⚪🔵 Julien Fournier avec des Saoudiens à l’OM ? Il répond dans l’After ! 🗣 « J’ai un attachement particulier à ce club et cette ville. Pour y répondre, une personne a pris contact avec moi (…) Mais Frank McCourt n’est pas vendeur. » #RMClive pic.twitter.com/NPEhAKrZFE — After Foot RMC (@AfterRMC) December 5, 2023

« McCourt est obligatoirement vendeur car il n’a aucun intérêt à être là. Si tu me démontres qu’il a intérêt à côté oui, aujourd’hui il n’en a pas. C’est un affaire de prix. Aujourd’hui, il en veut un peu cher. Il demande 400 millions d’euros. Mise à part pour un saoudien, dans le marché français actuel c’est très compliqué. Au début, McCourt est venu, il avait des vues sur certains business dans la ville, tout cela ne s’est pas fait. À l’heure actuelle, c’est juste une emmerde pour lui d’avoir l’OM. Il n’a pas de plaisir, il n’aime pas le football. Évidemment qu’il vend si une personne met la somme nécessaire. »

Mercato : Ça se confirme pour Merlin !

L’Olympique de Marseille doit se renforcer au poste de latéral gauche. Le nom de Quentin Merlin revient avec insistance et pourrait se confirmer dans les prochaines heures. Les deux clubs seraient proches d’un accord d’après Ouest-France !

Ces derniers jours, les pistes menant à Adrien Truffert, Josh Doig ou David Jurasek se sont nettement refroidies. Les Marseillais ont besoin de renforts au poste de latéral gauche et pourraient déjà finaliser l’arrivée de Quentin Merlin, également cité récemment comme une piste de l’OM.

Le Nantais était au départ trop cher pour la direction marseillaise. La direction canari souhaitait au moins 15 millions d’euros pour lâcher leur joueur. Finalement, l’OM serait sur le point de boucler son arrivée pour 12 millions d’euros comme l’explique Ouest-France ce mardi. Les deux clubs pourraient tomber d’accord dans les prochaines heures.

Il faudrait que le transfert se concrétise rapidement afin de pouvoir qualifier le latéral gauche pour la rencontre face à l’AS Monaco qui aura lieu ce samedi. Les Marseillais n’auront pas trop d’un renfort supplémentaire pour tenter de faire bonne figure au Vélodrome, devant leur public.

🔹Les positions se sont rapprochées hier entre l’OM et Nantes pour Quentin Merlin 🇫🇷. Le montant du transfert pourrait avoisiner les 12M€. (@OuestFrance)#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/PhoJyRe3Om — MercatOM (@Mercat_OM) January 23, 2024

Quentin Merlin va trembler à l’OM ! Ramenez-moi quelqu’un de solide ! Respectez-nous !

Invité dans notre émission Débat Foot Marseille, Massimo Stern est revenu sur la piste de l’international espoir français, qui n’a pas le niveau selon lui pour jouer à l’OM.

« Il faut arrêter avec Quentin Merlin. Rien que quand j’entends son nom, je sais qu’il va trembler. Il va passer côté Ganay et se faire insulter par Mireille et Bertrand, il va trembler ! Ramenez-moi quelqu’un de solide, a déploré Massimo Stern. Respectez-nous ! Je l’ai vu jouer à Nantes, c’est brouillon, il se fait balader défensivement. Offensivement, il a un pied mais il faut le changer au bout de 55 minutes », a-t-il ajouté.

Mercato OM : Un nouveau nom pour remplacer Lodi !

Alors que le dossier Merlin prenait de l’ampleur ce lundi, L’Equipe annonce un nouveau joueur dans la shortlist de l’Olympique de Marseille !

Avec le départ de Renan Lodi, l’OM cherche un titulaire au poste de latéral gauche. Truffert ou encore Merlin semblaient être des pistes intéressantes mais Rennes et Nantes ne semblent pas déterminés à l’idée de vendre leurs défenseurs. En ce début de semaine, le journal L’Equipe nous informe qu’un nouveau joueur intéresse l’OM.

En effet, il s’agirait d’Angelino qui appartient toujours à Leipzig. Le latéral gauche espagnol est sous contrat avec le club allemand mais prêté à Galatasaray. Les Turcs ne l’utilisent plus beaucoup afin de ne pas lever son option d’achat. L’OM y verrait une belle opportunité de relever un joueur autrefois très performant en Bundesliga.

🔹L’OM serait intéressé par le profil d’Angeliño 🇪🇸 (27 ans) au poste de latéral gauche. Le joueur est actuellement prêté avec une OA automatique de 6M€ à Galatasaray par Leipzig. Mais le club turc ne le ferait plus jouer pour ne pas activer cette OA. (@lequipe)#TeamOM… pic.twitter.com/I291UTloUm — MercatOM (@Mercat_OM) January 23, 2024

