Mercat OM : Riolo explique le problème de Gouiri !

LIGUE 1 – OM : Riolo met la pression sur Gouiri après la victoire à Strasbourg

Au lendemain du succès de l’Olympique de Marseille sur la pelouse de Strasbourg (1-2), Daniel Riolo s’est exprimé dans l’After Foot sur la prestation d’Amine Gouiri. Titulaire à la Meinau, l’attaquant marseillais a manqué plusieurs occasions franches avant d’être remplacé par Pierre-Emerick Aubameyang, buteur décisif. Une situation qui inquiète l’éditorialiste de RMC.

Pour Riolo, l’ancien Niçois doit rapidement franchir un cap mental s’il veut s’imposer à l’OM :

« Le problème de Gouiri, c’est que tu dois lui donner de la confiance. Avec de la confiance, les trois occasions qu’il te rate, elles n’y sont plus. Mais le scénario est en sa défaveur car Aubameyang rentre et il fait la différence, donc ça va être difficile pour lui. »

Un duel compliqué avec Aubameyang

L’ombre du Gabonais plane sur Gouiri. Entré en jeu, Aubameyang a rappelé son efficacité et confirmé qu’il restait le leader offensif de l’OM. Une concurrence directe que Riolo estime salutaire pour forcer Gouiri à sortir de sa zone de confort :

« Il va falloir qu’il grandisse et qu’il accepte d’être un peu moins câliné, d’être moins dans le confort, car il a Aubameyang qui est derrière son c… Il doit s’émanciper de ça. »

Un joueur encore en apprentissage

Pour le chroniqueur, Gouiri dispose du talent, mais manque encore de maturité dans les grands rendez-vous :

« Gouiri, c’est un joueur qui a encore besoin de grandir. À Marseille, des occasions comme ça, tu ne peux pas les rater. »

L’OM l’a emporté, mais ce débat autour de l’efficacité offensive pourrait bien accompagner les prochaines semaines. Entre l’expérience d’Aubameyang et le potentiel de Gouiri, Roberto De Zerbi devra trouver l’équilibre pour tirer le meilleur de son attaque.

