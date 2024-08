Mercato : 2 lofteurs de l’OM sur le point de partir !

L’un des gros feuilletons de ce mercato d’été fut le cas des lofteurs, mis de côté par le club depuis l’arrivée de Roberto De Zerbi. Deux joueurs de ce groupe restreint ont trouvé un club !

Samuel Gigot et Chancel Mbemba devraient bien quitter l’Olympique de Marseille avant la fin du mercato en fin de semaine. Les deux défenseurs auraient des touches en Italie d’après les informations de Gianluigi Longari, journaliste pour Sportitalia. Pour le Français, ce serait la Lazio.

Concernant Mbemba, plusieurs écuries ont avancé leurs pions ces dernières heures. On parle notamment du Torino mais la situation est plus complexe puisque des tensions sont apparues entre les différents clans. A voir si cela aboutira sur un départ avant la fin du mercato.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Et maintenant un attaquant de Ligue 1 ?

#OM in uscita due difensori: #Mbemba e #Gigot. Per loro ci sono possibilità in serie A, con #Lazio e #Torino che valutano la situazione.

— Gianluigi Longari (@Glongari) August 27, 2024