Mercato : Aguerd ou Medina ? Acherchour révèle la priorité de l’OM !

Après avoir quasiment bouclé l’arrivée du jeune défenseur anglais CJ Egan-Riley, l’Olympique de Marseille ne compte pas s’arrêter là et ambitionne de recruter un véritable patron pour sa défense centrale. Invité de l’émission l’After Foot sur RMC ce mercredi 11 juin au soir, le journaliste Walid Acherchour a fait le point sur les deux pistes chaudes du moment : Facundo Medina et Nayef Aguerd, confirmant la volonté du club de frapper fort, mais sans faire de folies.

La première piste mène au défenseur argentin du RC Lens, Facundo Medina. Un profil apprécié par la direction olympienne, mais qui se heurte à un obstacle de taille : le prix fixé par le club nordiste.

« On en parle depuis plusieurs semaines, l’OM était sur Medina, le problème c’est que Lens en demande 25M€ et que les dirigeants marseillais ne mettront pas ces prix là, » explique Walid Acherchour. « Si Lens insiste, ils iront ailleurs. J’aime beaucoup Medina mais tu ne peux pas envoyer 25 millions sur ce joueur, c’est trop élevé. » La position est donc claire : l’OM ne surpaiera pas pour s’attacher les services du Lensois, et ce dossier semble pour l’heure en stand-by.

A lire aussi : Analyse Mercato OM : Que vaut vraiment Aguerd ? Un spécialiste décrypte la piste Nayef Aguerd

Nayef Aguerd, la priorité de Benatia ?

Face à la complexité du dossier Medina, la piste menant à l’international marocain Nayef Aguerd (West Ham) apparaît comme la plus crédible. Si elle n’est pas sans difficultés, elle présente des avantages de poids aux yeux de l’analyste.

« Il y a aussi la solution Aguerd, mais le problème c’est son salaire et la concurrence, » concède Acherchour avant de nuancer. « J’ai un peu plus d’assurance avec Aguerd qui connaît bien Benatia en plus, et j’ai l’impression que c’est le choix numéro 1. » La connexion entre le conseiller sportif de l’OM et le joueur, qui se sont côtoyés en sélection nationale, pourrait donc être un atout majeur pour faire pencher la balance.

A lire aussi : C’est fait pour la 1ère recrue ! De Zerbi veut un autre international anglais , l’imbroglio Lopes… Les 3 infos mercato OM du jour !

Une stratégie d’investissement “raisonné”

En conclusion, Walid Acherchour résume la stratégie du club : l’OM est prêt à investir pour s’offrir un joueur de premier plan, mais pas à n’importe quel prix. « L’OM a l’ambition de faire un gros joueur à ce poste en mettant une belle somme d’argent, mais de manière raisonnée. »

Pour Aguerd, le principal défi sera donc financier, mais sur un autre plan : celui du salaire. « Maintenant, il va falloir être costaud sur le salaire, » prévient le chroniqueur. La direction marseillaise semble donc avoir une feuille de route claire, privilégiant la piste Aguerd, jugée plus cohérente financièrement sur l’indemnité de transfert, même si des négociations salariales serrées s’annoncent.