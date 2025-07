Mercato : Al-Qadsiah sort 65 M€ pour remplacer Aubameyang !

Le départ de Pierre-Emerick Aubameyang d’Al-Qadsiah pour rejoindre l’Olympique de Marseille a rapidement été compensé par le club saoudien, qui a frappé un grand coup sur le marché des transferts en attirant Mateo Retegui. L’attaquant international italien quitte l’Atalanta Bergame pour s’engager avec la formation de Saudi Pro League, dans le cadre d’un transfert estimé à 65 millions d’euros.

Meilleur buteur de Serie A la saison passée, Retegui a inscrit 28 buts et délivré 9 passes décisives en 49 matches toutes compétitions confondues. À 26 ans, l’ancien joueur de Tigre et de Boca Juniors, né et formé en Argentine, s’apprête à découvrir un troisième continent après l’Amérique du Sud et l’Europe.

Séduit par l’offre XXL formulée par Al-Qadsiah, Retegui va percevoir, selon nos informations, un salaire annuel de 20 millions d’euros. Ce mouvement spectaculaire témoigne de l’ambition intacte du club saoudien, fraîchement promu dans l’élite, qui n’a pas hésité à sortir le chéquier après la résiliation à l’amiable du contrat d’Aubameyang, désormais engagé avec l’OM.

Aubameyang arrive aujourd’hui à Marseille, Retegui va le remplacer à Al-Qadsiah

Pour Marseille, l’arrivée de l’attaquant gabonais s’est faite sans indemnité de transfert, une opportunité que Pablo Longoria n’a pas laissé passer. Après une saison convaincante en Arabie saoudite, où il a retrouvé de l’efficacité et du rythme, Aubameyang s’apprête à faire son retour en Ligue 1, quatorze ans après son départ de Saint-Étienne.



Retegui, de son côté, devient l’un des joueurs les plus chers de l’histoire du championnat saoudien. Il est attendu dans les prochaines heures à Riyad pour rejoindre ses nouveaux coéquipiers en stage de pré-saison. Le club de la péninsule affiche clairement ses ambitions alors que la Saudi Pro League continue d’attirer des noms de premier plan du football européen.