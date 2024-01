Mercato : Anciennement annoncé à l’OM, il est sur le départ !

Il y a quelques mois, le nom de plusieurs buteurs ont été cités à l’Olympique de Marseille. Celui de Giovanni Simeone revenait avec insistance. Le buteur argentin devrait quitter le Napoli !

L’Olympique de Marseille s’est longtemps cherché un buteur. Parmi ces dizaines de rumeurs : Giovanni Simeone qui évoluait alors sous les ordres de Tudor à l’Hellas Verone. Finalement, le buteur argentin rejoindra le Napoli où il a notamment connu Rudi Garcia, ancien coach de l’OM.

Seulement, la situation n’est pas aussi favorable à Naples pour l’attaquant. Ce dernier aimerait quitter le Napoli dès cet hiver à en croire les informations de Fabrizio Romano. L’explosion d’Osimhen l’a totalement mis de côté ce qui rend la situation compliquée pour le buteur. Simeone voudrait absolument quitter Naples cet hiver. D’après les dernières informations, il aurait des pistes en Liga ou encore en Arabie Saoudite.

🇦🇷 Gio Simeone could be one to watch among strikers in potential domino in late January.

Cholito could leave Napoli in case of good proposal as he’s currently struggling with game time despite his performances.

Relationship with Napoli remains good but it’s open situation. pic.twitter.com/mZx1CPoQW4

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 4, 2024