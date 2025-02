Mercato : Après Dedic, l’OM a trouvé un accord avec un défenseur de Chelsea !

D’après les informations de Fabrizio Romano, un nouveau défenseur central devrait rejoindre l’OM ! Agé de 19 ans, il fait l’objet de discussion pour un prêt sec.

L’OM devrait se renforcer en défense en cette fin de mercato. Les Marseillais auraient coché le nom d’Aaron Anselmino en provenance de Chelsea. Après avoir joué en Argentine, il pourrait rejoindre l’OM en prêt sec, sans option d’achat. Fabrizio Romano explique que les Blues explorent les possibilités de laisser filer leur joueur.

🚨🔵⚪️ Olympique Marseille have agreed terms with Aaron Anselmino as loan move from Chelsea would not include any buy option clause.

Deal now depends on Chelsea and loan spots available, waiting for English club to make a decision on which player they will loan. pic.twitter.com/ROn7WUGAzS

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 1, 2025