Mercato OM : Fabrizio Romano confirme, Conceiçao n’a jamais été proche de ce club !

L’Olympique de Marseille cherche toujours son entraîneur et le nom de Sergio Conceiçao revient avec insistance. Une crainte des Marseillais s’est déjà envolée !

La Lazio a failli jouer de mauvais tour à l’Olympique de Marseille cet été ! Sergio Conceiçao qui négocie depuis plusieurs semaines avec la direction de l’OM aurait été contacté par le club italien pour remplacer Igor Tudor. Seulement, les Romains ont plutôt pris la décision de faire signer Marco Baroni.

D’après les informations du journaliste italien Fabrizio Romano, ce dossier est déjà bouclé ! Le coach devrait signer un contrat de 2 ans, allant donc jusqu’en 2026. Il ajoute à cela que Sergio Conceiçao n’a jamais été proche de devenir l’entraîneur de la Lazio, une nouvelle rassurante pour les Marseillais !

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Une piste de Longoria s’éteint déjà?

🔵⚪️🦅 Marco Baroni signs in as new Lazio manager this week on two year contract valid until June 2026.

Former Hellas Verona manager replaces Ivan Tudor who has left the club last week.

🇵🇹 Sérgio Conceição was never close to becoming new Lazio head coach. pic.twitter.com/rYVIGTIJn8

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 10, 2024