Mercato : Christophe Dugarry réclame l’éviction d’un titulaire indiscutable !

Trois journées de Ligue 1 et déjà sous le feu des critiques. Capitaine d’un Olympique de Marseille en difficulté (10e avec seulement trois points pris sur neuf possibles), Leonardo Balerdi traverse un début de saison compliqué. Ses prestations, jugées insuffisantes, et ses erreurs coûteuses, notamment lors de la défaite face à Lyon (1-0), lui valent d’être placé au centre du débat.

Dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, Christophe Dugarry n’a pas hésité à cibler directement le défenseur argentin, estimant qu’il est temps pour Roberto De Zerbi de faire un choix fort : « Les faits parlent d’eux-mêmes. Balerdi, je n’ai pas été subjugué par ses qualités dès le départ. À un moment, quand tous ses entraîneurs l’ont tour à tour mis titulaire, je me suis dit : “Duga, tu ne comprends rien, tu dois essayer d’être plus positif pour voir différemment ce garçon.” J’ai essayé, mais je n’y arrive toujours pas ! »

A lire aussi : Révélations sur Ceballos et Rabiot, plus une précision importante Mercato de Romano ! Les 3 infos OM du 3 septembre 2025

« Ça me pique les yeux »

Le champion du monde 1998 a poursuivi son analyse sans détour, critiquant le manque de régularité du joueur de 26 ans : « C’est exactement la définition du faux bon joueur. Il est plutôt élégant quand il joue et adroit techniquement. Mais match après match, il y a des boulettes. Il me fait penser à Thilo Kehrer. Quand on a autant de manques… Moi j’ai eu la chance de jouer avec Laurent Blanc, qui était le défenseur le plus intelligent. Quand je vois des attitudes de Balerdi aujourd’hui, ça me pique les yeux. Il ne fait jamais trois bons matchs d’affilée. Il faut que l’OM essaie au moins une fois sans Balerdi. »

Un constat sévère qui relance le débat sur la hiérarchie défensive de l’OM, au moment où De Zerbi dispose de nouvelles recrues pour remodeler son arrière-garde. Reste à savoir si l’entraîneur italien suivra la recommandation de Dugarry et osera un OM sans son capitaine.

A lire aussi : La liste des joueurs qualifiés par l’OM pour la Ligue des champions révélée !