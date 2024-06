Mercato : Combien l’OM va récupérer pour le départ d’Iliman Ndiaye?

C’est confirmé pour le départ d’Iliman Ndiaye vers Everton ! RMC Sport nous informe ce lundi que la somme du transfert avoisinerait les 20 millions d’euros.

Près de 19 millions d’euros pour le départ d’Iliman Ndiaye vers Everton? C’est en tout cas ce qu’avance RMC Sport ce lundi après plusieurs informations allant dans ce sens. Le Sénégalais ne sera donc resté qu’une saison à Marseille.

🚨Info RMC Sport 🚨 : l’OM pourrait toucher 19 millions d’euros avec la vente de Ndiaye, les négociations avec Everton se poursuivent.https://t.co/CMM6mDQVrp pic.twitter.com/Fhp3bFIyb4 — RMC Sport (@RMCsport) June 24, 2024

Je lui ai dit un jour, Ili, les gens, ils t’aiment ici, alors joue ton football, amuse toi

Aubameyang sur Iliman Ndiaye : 🗣️ « Je lui ai dit un jour, Ili, les gens, ils t’aiment ici, tu as de la chance, tout le monde rêve que tu exploses parce que tu viens d’ici, alors joue ton football, amuse toi. » (@lequipe) pic.twitter.com/Dv01bro1If — Massilia Zone (@MassiliaZone) May 1, 2024

Dans un entretien accordé à L’Équipe, Pierre-Emerick Aubameyang est revenu sur son rôle au sein de l’effectif marseillais et notamment auprès d’Iliman Ndiaye: « C’est super intéressant d’être le leader d’une attaque jeune. J’essaie de donner des conseils. On m’appelle le vieux, je suis l’ancien du vestiaire. Je sais que chaque mot peut compter pour eux, donc j’essaie toujours de donner la bonne motivation. En donnant de la confiance. Il faut qu’ils sachent qu’ils ont du talent, sinon ils ne seraient pas là. J’en suis la preuve : au début, cela a été dur, mais on se relève. Il ne faut pas qu’ils lâchent, notamment Ili (Ndiaye). Je lui ai dit un jour : ‘les gens, ils t’aiment ici, tu as de la chance, tout le monde rêve que tu exploses parce que tu viens d’ici, alors joue ton football, amuse-toi’. J’aime bien Ili, il peut te sortir une folie à tout moment. »