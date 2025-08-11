Mercato Concurrent OM : Ca va (encore ) bouger à Lyon !

MERCATO OL – Après un été marqué par de nombreux départs en attaque, l’Olympique Lyonnais veut encore se renforcer avant la clôture du mercato. Un attaquant et un ailier droit sont les priorités.

Samedi soir, après la victoire de l’OL contre Getafe (2-1), Matthieu Louis-Jean a confirmé que le recrutement n’était pas terminé : « On attend encore au moins 2-3 arrivées. Oui, un attaquant supplémentaire, car on est un peu légers avec juste George. »

Le Géorgien George Mikautadze est aujourd’hui le seul avant-centre expérimenté du groupe. Les jeunes Enzo Molebe et Alejandro Gomes Rodriguez (17 ans) tenteront de grappiller du temps de jeu, mais les départs de Lacazette, Benrahma, Cherki et Sarr ont laissé l’attaque exsangue. Un ailier droit est aussi activement recherché.

L’effectif presque complet… et un dossier Matic à régler

Pour Louis-Jean, l’effectif est à « 85-90 % » prêt et l’équipe monte en puissance sous les ordres de Paulo Fonseca : « On commence vraiment à bien voir ses principes de jeu. »

Le dirigeant a aussi fait le point sur Nemanja Matic, absent face à Getafe et proche d’un départ. Sous contrat jusqu’en 2026, suspendu pour encore deux matches, le milieu serbe souhaite trouver une issue bénéfique à tous. « Il nous a énormément apporté. On va voir ce qu’il se passe dans les prochains jours », a-t-il déclaré.

Les dernières semaines du mercato s’annoncent donc intenses pour l’OL, qui veut absolument densifier son secteur offensif.

