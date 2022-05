Mercato concurrents OM : Galtier sur le départ? Un ancien espoir à Lyon? Un attaquant rennais pisté en Italie !

Le FCM vous propose les 3 infos Mercato concurrents OM du jour ! Au programme ce lundi : Galtier sur le départ à Nice?, Un ancien espoir à Lyon?, Un attaquant rennais convoité en Série A.

Mercato concurrents OM : Galtier se pose des questions sur son avenir à Nice?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (Lyon, AS Monaco, LOSC, Rennes, Nice, PSG…). Selon L’Equipe, Christophe Galtier songe à quitter les Aiglons !

Alors que la saison avait démarré parfaitement à l’OGC Nice, les joueurs ont quelque peu lâché dans le sprint final… Concurrent à une place sur le podium, le club niçois a finalement sombré et pourrait même ne pas être européen.

Des tensions avec la direction?

Ce samedi, les Aiglons ont raté l’occasion de remporter le trophée de la Coupe de France face au FC Nantes. Une énorme déception pour les supporters mais aussi pour le coach Christophe Galtier…

Ce dernier réfléchirait d’ailleurs à la suite de sa carrière selon L’Equipe. L’ancien entraîneur du LOSC et de l’AS Saint-Etienne aurait des relations tendues avec la direction sportive, notamment avec Fournier, et ne se sentirait plus en accord avec le projet. Le manque de recrues cet hiver l’aurait fortement impacté. Il pourrait donc prendre la décision de quitter l’OGC Nice à la fin de la saison après seulement un an.

🗨 « Il se pose des questions » Christophe Galtier pas si bien à Nice ? 🤔 pic.twitter.com/IOJYRvDR4m — Late Football Club (@LateFootClub) May 6, 2022

Mercato concurrents OM : Lyon vise un attaquant estimé à 15M€ si Lacazette ne revient pas ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (Lyon, AS Monaco, LOSC, Rennes, Nice, PSG…). Selon L’Équipe, Lyon suivrait de très près un attaquant de Bundesliga en cas d’échec dans le dossier Lacazette.

En quête de renforts après une saison ratée en championnat et en Europe, l’Olympique Lyonnais cherche depuis plusieurs mois à faire revenir son ancien attaquant, Alexandre Lacazette, actuellement à Arsenal. Pas toujours titularisé par Mikel Arteta, ayant perdu ses chances d’être sélectionné en EDF, le joueur formé dans le Rhône pourrait être tenté par un come-back dans son ancienne ville. Néanmoins, l’absence de Coupe d’Europe pourrait freiner les ardeurs de l’attaquant Français et les négociations avec Arsenal.

info ⁦@lequipe⁩

La piste Lacazette est toujours prioritaire mais extrêmement complexe, surtout sans Europe. L’OL explore donc d’autres possibilités et a rencontré l’entourage d’Embolo il y a 10 jours. https://t.co/Jp1ZwMyClc — hugo (@hugoguillemet) May 8, 2022

Une ancienne pépite en plan B ?

En cas d’échec de cette piste, les lyonnais auraient coché le nom de Breel Embolo, attaquant suisse du Borussia Mönchengladbach. Auteur d’une saison assez réussie du côté des 10ème de Bundesliga, le natif de Yaoundé affiche 8 buts en 28 matchs. Si on en croit les informations de l’Équipe, les dirigeants lyonnais auraient déjà reçu les représentants du joueur formé à Bâle pour discuter d’un éventuel transfert dès cet été. Les allemands réclameraient toujours selon l’Équipe, 15 millions pour lâcher leur attaquant de 25 ans.

L’Europe primordial pour Lacazette ?

Ce n’est un secret pour personne, que le premier choix de Jean-Michel Aulas est de rapatrier Alexandre Lacazette au bercail. Après le retour en prêt de Tanguy Ndombélé, l’OL voudrait réitérer cette formule pour faire revenir son ancien prodige. Pas fermé à cette idée, Alexandre Lacazette avait néanmoins posé ses conditions et d’après celles-ci, on peut imaginer qu’il sera difficile de le revoir dès cet été avec le maillot lyonnais :

« Je n’ai jamais coupé contact avec Lyon depuis que je suis parti .C’est un peu plus compliqué. J’ai envie de jouer l’Europe, ça fait longtemps que je n’ai pas joué la Ligue des champions. Mais rien n’est impossible dans la vie. » Alexandre Lacazette – Source: Canal Football Club (17/04/2022)À lire également: Bamba Dieng égale un record vieux de 10 ans à l’OM !

Mercato concurrents OM : Un Rennais sur le départ vers la Serie A?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (Lyon, AS Monaco, LOSC, Rennes, Nice, PSG…). Un attaquant du Stade Rennais pourrait partir vers l’Italie !

Auteur d’une saison pleine, le Stade Rennais est à la course à la deuxième place avec l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco. Samedi prochain sera une finale pour cette place juste derrière le PSG même si l’OM semble bien parti pour l’obtenir après cette victoire contre Lorient dimanche.

Terrier pisté par Naples pour remplacer Osimhen?

L’un des grands acteurs de cette belle saison des Bretons est Martin Terrier. L’ancien lyonnais a brillé en attaque avec 21 buts et attire forcément des clubs pour le prochain mercato estival. Le Stade Rennais pourrait recevoir des offres et notamment en provenance de Serie A.

Le Corriere dello Sport affirme que des clubs souhaitent récupérer Victor Osimhen à Naples. L’ancien joueur du LOSC pourrait partir et laisser un poste vacant dans le club italien. La direction napolitaine réfléchirait donc à le remplacer par Martin Terrier ! Sur Transfermarkt, sa valeur marchande a grimpé cette saison, passant de 12 à 16 millions d’euros ! Au micro de Prime Vidéo, le joueur formé au LOSC laisse planer le doute sur son avenir…

« Je suis épanoui ici, je suis content d’être là. Ce qui est sûr, c’est que c’est une saison fantastique sur tous les points de vue, car on prend beaucoup de plaisir et on produit un beau football. Ce sont de bonnes choses et c’est prometteur pour la suite » Martin Terrier – Source : Prime Vidéo