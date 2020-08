Mercato concurrents OM : Lyon veut se débarrasser d’un flop et blinder une de ses pépites !

Après un début de mercato assez calme, Lyon s’active en coulisse. Le club de Jean Michel Aulas a offert un bon de sortie à Youssouf Koné, et veut blinder Melvin Bard !

Bien qu’ayant brillé lors des matchs de préparation, le jeune latéral Melvin Bard (19 ans), n’avait finalement pas été retenu par Rudi Garcia pour la finale de la coupe de la ligue, perdue face au PSG. Une décision qui avait scandalisé de nombreux fans Lyonnais, mécontents du traitement réservé au jeune Gone. Mais alors qu’on pensait que cette mise à l’écart signifie que le club ne comptais pas sur lui, il n’en est finalement rien.

Youssouf Koné sacrifié pour Bard ?

Le club des bords du Rhône va se donner les moyens sportifs et financier pour retenir le jeune espoir. Selon L’Equipe, le club cherche une porte de sortie à un autre latéral sous contrat, Youssouf Koné. Arrivé l’an passé en provenance de Lille, l’international Malien n’a pas convaincu. Les Gones cherchent donc à s’en séparer et l’ont proposé sous forme de prêt avec option d’achat à plusieurs clubs. Un départ de Koné permettrait d’installer Bard en tant que doublure de Maxwel Cornet à gauche.

Et en plus de cette avancée sportive, Lyon a aussi proposé 2 ans de contrats supplémentaires à Melvin Bard, assortis d’une nette augmentation de salaire. Le joueur souhaite pour l’instant réfléchir, et il attendrait aussi d’autres offres, notamment du Bayern Munich avant de se décider. Nul doute qu’un départ de l’un des éléments les plus prometteurs de leur centre de formation provoquerait un séisme entre Rhône et Saone.