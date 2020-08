Concurrent OM : Garcia réussit l’exploit… de ne pas qualifier Lyon en Coupe d’Europe pour la première fois depuis 1997 !

Jean-Michel Aulas a bien des défauts mais il était sur une incroyable série de qualifications européennes pour son club. Depuis 1997, ses ouailles étaient systématiquement en Europe. Puis Rudi Garcia est arrivé…

Hier soir, le club lyonnais a perdu la finale de la Coupe de la Ligue face au Paris Saint-Germain après prolongations lors de la séance de tirs aux buts ! 6 tirs aux buts à 5 face au PSG…

Il faudra désormais que le club de Rudi Garcia gagne la Ligue des Champions pour participer à une Coupe d’Europe l’an prochain, puisqu’il a en effet terminé septième du dernier championnat de Ligue 1. En attendant, l’entraîneur rhodanien était plutôt satisfait de ses hommes…

« C’est très bien ce qu’on a fait… » Garcia

« C’est très bien ce qu’on a fait, l’organisation. On aurait pu être un peu plus juste sur quelques transitions et poser un peu plus de problèmes au niveau des occasions de but. Mais bon, voilà… Les tirs au but, c’est un exercice technique, ils ont été meilleurs que nous parce qu’ils ont tous marqué et puis Navas est parti une fois du bon côté. Au niveau des enseignements, ça doit donner confiance au groupe et montrer qu’on est capables de rivaliser avec l’une des meilleures équipes d’Europe si ce n’est la meilleure. »

Rudi Garcia – Source : Foot Mercato