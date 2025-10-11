 Mercato concurrents OM – Monaco : le couac Paul Pogba relance les doutes !

L’histoire d’amour entre Paul Pogba et l’AS Monaco tarde à débuter. Cet été, son nom avait aussi circulé du côté de l’Olympique de Marseille, où de nombreux supporters rêvaient de voir l’ancien joueur de la Juventus se relancer sous le maillot olympien. Finalement, c’est sur le Rocher que le champion du monde 2018 a choisi de poser ses valises, libre après sa suspension pour dopage. Mais pour l’instant, le pari monégasque peine à prendre forme.

Toujours pas apparu sous les couleurs de l’ASM, Pogba a subi un nouveau contretemps. Selon Nice-Matin et RMC Sport, il souffre d’une gêne musculaire à la cuisse droite, un pépin sans gravité mais suffisant pour compromettre sa présence face à Angers. Plus de deux ans après son dernier match officiel avec la Juventus, le “Pogback” reste donc encore repoussé.

Malgré une préparation sérieuse et un travail intensif de réathlétisation, Pogba n’a pas encore pu rejoindre pleinement le groupe. Son ancien entraîneur, Adi Hütter, espérait l’intégrer après la trêve internationale, mais c’est finalement Sébastien Pocognoli qui devra gérer son retour.

En Europe, les interrogations se multiplient : Tuttosport parle d’un “nouveau contretemps”, tandis que la Cadena SER évoque “une épreuve sans fin”. À Monaco, on prône la prudence, convaincu qu’il vaut mieux attendre un Pogba à 100 % plutôt que de risquer une rechute.

Reste à savoir si le pari monégasque finira par payer — ou si le rêve marseillais aurait été plus inspiré.

