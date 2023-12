Mercato ex OM : Alexis Sanchez déjà sur le départ de l’Inter?

L’Olympique de Marseille n’a pas refait signer Alexis Sanchez, le club n’a pas trouvé d’accord avec lui. De retour à l’Inter Milan, il pourrait déjà repartir !

Alexis Sanchez est de retour à l’Inter mais n’a pas le temps de jeu espéré. Le Chilien pourrait donc déjà quitter le club cet hiver comme l’explique El Deportivo, média chilien. D’après leurs informations, le club saoudien Al-Ittihad aurait coché son nom en vue d’une arrivée !

« Pablo Longoria a eu raison de ne pas négocier avec lui »

Le Chilien de 34 ans avait marqué 18 buts en 44 matchs, et notamment face au Paris Saint-Germain en Coupe de France (victoire 2-1). Une véritable rage de vaincre qui avait conquis les fans de l’OM. Malgré cela, Pablo Longoria et son joueur ne sont pas tombés d’accord pour une prolongation de contrat. L’espagnol a assuré il y a quelques jours sur les ondes de RMC avoir fait une offre de contrat à l’international chilien. « On a proposé une prolongation en mai à Alexis Sanchez. Il a temporisé et négocié. On a par ailleurs privilégié des joueurs de vitesse en attaque comme Aubameyang. La dernière proposition que l’on a faite à Sanchez était supérieure au salaire d’Aubameyang aujourd’hui », a confié le président marseillais.

Il y a quelques semaines sur RMC, Jean-Michel Larqué a pris la défense du dirigeant espagnol en expliquant la part de responsabilité du Chilien dans son départ : « Alexis Sanchez a joué 125 minutes (12matchs et 2 buts à la fin 2023, ndlr), un seul match comme titulaire avec l’Inter… Le projet sportif de l’OM, il n’en avait rien à faire. S’il avait envie de jouer, il serait resté. Il savait qu’en allant là-bas, il ne jouerait que très peu. Aujourd’hui, il n’a plus envie de jouer au football. S’il avait vraiment cette envie-là, il serait resté une saison supplémentaire à l’OM. Pablo Longoria a eu raison de ne pas négocier avec lui. Il a temporisé tout l’été. Ce n’est pas un attaquant qui restera dans les annales de l’Olympique de Marseille« , a-t-il déploré.