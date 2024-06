Mercato Ex OM : C’est terminé pour Igor Tudor !

Trois mois seulement après son arrivée à la Lazio, l’ex entraîneur de l’OM devrait déjà s’en aller de Rome. Malgré un bilan positif sur le plan sportif, la relation entre Igor Tudor et les supporters s’est rapidement dégradée.

Quelques matchs et puis s’en va… L’expérience d’Igor Tudor en Italie ne devrait pas se prolonger ! Arrivé en mars à la Lazio, où il avait retrouvé un ex olympien, Mattéo Guendouzi, l’ancien entraîneur de l’OM va déjà quitter le club, selon le journaliste Fabrizio Romano. Malgré un bilan plus qu’honorable sur le plan sportif (11 matchs pour 6 victoires, 3 nuls et 2 défaites), il semblerait que ses relations avec les supporters et le milieu de terrain français de 25 ans soient à l’origine de son départ précoce.

Guendouzi ou Tudor

En froid depuis son passage à l’OM avec Mattéo Guendouzi, fraîchement arrivé l’été dernier, la relation entre les deux hommes ne semble pas s’être amélioré. Bien au contraire. Les dirigeants de la Lazio s’étaient retrouvés afin de discuter de la situation et ont du faire un choix. Selon Il Corriere dello Sport, la direction avait indiqué à Tudor que l’international Français était intransférable. Une situation qui pourrait donc être à l’origine de ce divorce précoce.

Certains supporters en colère

Si Igor Tudor n’est pas réputé pour son caractère facile, il se sera également mis certains des supporters à dos durant son court passage. Selon le média Foot Marseille, certains supporters ultras laziali auraient accrochés en ville une banderole avec écrit : « A évaluer en tant qu’entraîneur… Mais en tant qu’homme, Tudor est une merde ». Une situation qui est sans rappeler certains moments de la saison 2022-2023.