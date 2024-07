Mercato ex OM : Djellit envoie Habib Beye dans un club de Ligue 1 !

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille). Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille. Réalisateur de l'émission Débat Foot Marseille ("la Voix"). Formé à l'école de journalisme de Marseille.

L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, Habib Beye, est toujours à la recherche d’un projet. Pour Nabil Djellit, il est le parfait remplaçant de Patrick Vieira !

L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, Habib Beye, est toujours libre depuis son départ du Red Star. L’ex défenseur attendrait toujours un nouveau défi, notamment en Ligue 1 où il espérerait trouver un banc. Nabil Djellit lui a trouvé un nouveau job ce jeudi !

« Si Strasbourg pense à Habib Beye, c’est cohérent », a commenté le journaliste de L’Equipe sur X lors de l’annonce du départ de Patrick Vieira du RCSA. A voir si le club strasbourgeois va se pencher sur Habib Beye pour la suite de son projet en Ligue 1. La saison dernière, Vieira a terminé 13e du championnat.

Si Strasbourg pense à Habib Beye, c’est cohérent. — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) July 18, 2024

Communiqué du RCSA

LE CLUB ET PATRICK VIEIRA ONT, D’UN COMMUN ACCORD, PRIS LA DÉCISION DE METTRE FIN À LEUR COLLABORATION.

𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐪𝐮𝐞́ 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐥 Le Racing Club de Strasbourg Alsace et Patrick Vieira mettent fin à leur collaboration d’un commun accord. — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) July 18, 2024

L’ensemble du club remercie chaleureusement Patrick Vieira pour son engagement irréprochable. En effet, dans une saison de transition, Patrick a su faire progresser les jeunes talents et a toujours affiché un comportement exemplaire sur et en dehors du terrain.

« Nous aimerions exprimer notre gratitude et remercier Patrick pour le travail qu’il a accompli durant cette première phase du projet et nous lui souhaitons beaucoup de succès dans le futur. Il sera toujours le bienvenu au club » ont signifié le Président Marc KELLER et le Conseil d’administration.

Un nouvel entraîneur sera nommé prochainement.