Mercato ex OM : Ismaël Bennacer a trouvé un nouveau club !

Le mercato européen réserve encore des surprises, et l’une d’elles concerne Ismaël Bennacer. Selon les informations de Fabrizio Romano, le milieu algérien de l’AC Milan est en discussions très avancées avec le Dinamo Zagreb. À tel point qu’il pourrait rejoindre la Croatie dès aujourd’hui pour finaliser son arrivée.

Prêté à l’Olympique de Marseille lors du mercato d’hiver dernier, l’international algérien (27 ans) n’a pas su s’imposer dans l’entrejeu phocéen. Face au coût de l’opération et aux doutes entourant sa condition physique, les dirigeants marseillais ont finalement décidé de ne pas lever l’option d’achat prévue dans l’accord avec l’AC Milan.

L’OM a tourné la page

Le nom de Bennacer a de nouveau circulé cet été du côté de la Commanderie. Certains observateurs voyaient en lui une solution crédible pour remplacer Adrien Rabiot, en partance. Mais Pablo Longoria et Medhi Benatia ont préféré miser sur d’autres profils, plus jeunes et avec une valeur de revente potentielle, à l’image du Belge Arthur Vermeeren (20 ans), arrivé d’Anvers pour renforcer le cœur du jeu.

Nouvelle aventure en Croatie

Si les négociations aboutissent, Bennacer vivra une expérience inédite en rejoignant le Dinamo Zagreb, champion croate et habitué des joutes européennes. Pour l’AC Milan, il s’agirait d’un moyen de relancer un joueur en manque de continuité, après plusieurs blessures et une concurrence féroce au milieu.

Ce départ devrait donc définitivement écarter la piste OM pour Bennacer, même si son nom restera lié à l’éphémère aventure marseillaise de la saison passée.