Mercato ex OM : Roberto De Zerbi et Tottenham visent un nouveau joueur XXL

Après une saison au bord du gouffre, Tottenham vise grand pour la saison prochaine. Les Spurs cherchent à recruter vite et bien. Mené par Roberto De Zerbi, le mercato estival a commencé fort avec quelques arrivées et il semble loin d’être terminé alors que l’Italien vise plusieurs autres profils à fort potentiel.

Tottenham a connu l’une des pires saisons de son histoire. Sauvés à la dernière journée, les Spurs ont réussi à obtenir leur maintien après l’arrivée à sept journées de la fin de Roberto De Zerbi. L’entraîneur italien s’est relancé à Londres après avoir quitté l’OM en cours de saison.

Quelques signatures libres en défense

Une première mission réussie mais qui laisse maintenant place à une reconstruction totale d’effectif. Tottenham espère rebondir la saison prochaine et cela passe par un gros recrutement.

Les dirigeants londoniens sont déjà passés à l’action ces derniers jours. Le latéral écossais Andy Robertson (Liverpool) et le défenseur central argentin Marco Senesi (Bournemouth) ont rejoint Tottenham libre de tout contrat. De beaux renforts défensifs dans une équipe qui compte déjà Micky Van de Ven et Cristian Romero. L’Argentin pourrait quitter le club cet été.

Tonali, un milieu pour changer de dimension

La ligne défensive vient donc d’être en partie renforcée mais les travaux restent encore nombreux. Le club emmené par Roberto De Zerbi souhaite renforcer le milieu comme l’attaque. Selon TalkSport, Tottenham aimerait passer à l’action pour s’attacher les services du milieu italien de Newcastle Sandro Tonali.

La concurrence est rude sur le dossier sachant qu’Arsenal et Manchester City serait aussi dessus selon TalkSport. Une offensive ambitieuse menée sous l’impulsion de De Zerbi, qui estime que ce type de dossier peut envoyer un signal fort sur les ambitions des Spurs.

L’arrivée de Tonali à Tottenham sonnerait un grand coup. Titulaire à 53 reprises cette saison avec les Magpies, l’international italien (32 sélections, 4 buts) est considéré comme une priorité du club du nord de Londres. Selon Foot Mercato, les supporters des Spurs seraient sceptiques à l’idée de remporter la mise sur un tel joueur mais en interne, le club assumerait cette stratégie qui permettrait de tester le nouveau statut de Tottenham avec De Zerbi à sa tête.

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D’autres pistes explorées par les Spurs pour se renforcer

Le journaliste Fabrizio Romano a confirmé que Tottenham s’était positionné sur Tonali. Un joueur fortement convoité par l’entraîneur italien qui le voit comme un renfort majeur capable d’élever le niveau du club. La concurrence de Manchester United se ferait, d’ailleurs moindre selon Romano qui indique que les Red Devils ne seraient plus activement sur le dossier car trop cher.

Une perspective qui pourrait sourire à Tottenham qui travaille sur d’autres pistes en parallèle de Tonali pour renforcer au mieux l’effectif dans toutes les lignes. Les Spurs convoiteraient l’ailier brésilien de Manchester City Savinho ainsi que le défenseur néerlandais de Brighton Jan Paul van Hecke.

De nombreux changements qui ne devraient pas dépayser Roberto De Zerbi qui a évolué quelques saisons sous l’ère Longoria et ses mouvements incessants.

Clarence Maillefaud