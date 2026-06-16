OM : Rulli, un acharné !

Geronimo Rulli pourrait débuter cette nuit lors du premier match de l’Argentine face à l’Algérie à la place d’Emiliano Martinez, blessé. Retour sur les années argentines du champion du monde 2022.

Rulli n’est peut-être pas le joueur préféré des supporters argentins à quelques heures d’affronter l’Algérie pour son premier match au Mondial 2026. Peut-être parce qu’il y a Lionel Messi dans son équipe. Peut-être aussi parce qu’il est un taulier à un poste qui n’est pas le préféré de l’Argentine.

Une famille folle de foot

L’Albiceleste s’est construit autour des légendes offensives que sont Diego Maradona, Lionel Messi, Angel Di Maria, Gabriel Batistuta et tant d’autres grands attaquants. Alors, même Dibu Martinez a amené un nouveau regard sur les gardiens au pays, Rulli n’est forcément pas le nom le plus floqué sur les maillots ciel et blanc.

Pourtant, Rulli n’a jamais rêvé d’être cet attaquant qui fait exploser un stade. Son idole était tout autre : Thomas Price du dessin animé Olive et Tom. Ce soir, face à l’Algérie, il répètera ses gammes comme il l’a fait tant de fois dans son enfance et notamment chez lui où il martyrisait les lattes de son lit selon La Provence à force de se jeter dessus pour arrêter des tirs imaginaires.

Sa passion pour le poste n’a pas été freiné car sa famille est mordue de football. Sa mère est une fan inconditionnelle de Boca Juniors et son père est un ancien joueur et entraîneur mais aussi une figure d’Estudiantes.

Un acharné du travail au caractère bien trempé

Si Rulli adorait se jeter sur son lit, cela ne suffisait pas à en faire un gardien complet. En plus des entraînements à l’Ateneo Popular puis à l’Estudiantes, il travaille en parallèle son jeu au pied avec son père. Pour lui donner goût à la précision balle au pied, le paternel disposait des alfajores (biscuits argentins) autour du terrain et si Rulli touchait les cibles, il pouvait se régaler.

L’Argentin dispose également d’un caractère affirmé qui se retranscrit sur les terrains de Ligue 1 mais qu’il a exposé aussi dans sa jeunesse. Du haut de ses 10 ans, il aurait déclaré la chose suivante à son entraîneur de l’époque selon La Provence : “Toi, tu n’as jamais joué gardien et tu ne sais rien de ce poste. Tu peux me parler des dix joueurs de champ mais pas de moi.”

Un caractère bien trempé qui rappelle son modèle, José-Luis Chilavert. “Je me souviens de mon premier jour d’entraînement avec les gardiens de but au club, en 2009. A la fin de la séance, je lui ai demandé s’il était le gardien titulaire. Ses qualités m’avaient impressionné. Venant du football italien, j’avais une certaine image du gardien européen et il l’incarnait parfaitement. Il m’a répondu timidement que non, qu’il était encore en formation, explique son ancien mentor Leandro Cortizo. C’était un garçon discret et très sérieux à l’entraînement. Calme, surtout. On aurait dit qu’il était insensible aux perturbations extérieures.”

“Il a toujours voulu jouer au football, même s’il était un excellent élève”

Studieux sur les terrains, il l’est tout autant à l’école. Geronimo Rulli a tenté l’université le temps de valider sa première années en administration des affaires avant de se concentrer pleinement sur le football.

“Il a toujours voulu jouer au football, même s’il était un excellent élève. Peu importe la matière, il n’avait aucun point faible. Son talent l’a empêché de faire des études supérieures”, estime “Potro”, un ami.

Si son potentiel est reconnu au sud de Buenos Aires, Rulli, boudé par les sélections espoirs, n’est pas non plus promis à un grand avenir. Pourtant, il s’accroche à son rêve : enfiler le maillot de Las Pincharratas (Estudiantes). Lors de la saison 2005-06, Rulli est ramasseur de balles pour le retour de la légende Juan Sebastian Veron au club. Le gardien de l’OM ne manque pas un but du milieu passé par l’Inter Milan.

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Des exploits à l’Estudiantes qui lui ouvrent les portes de l’Europe

Une légende avec qui il partagera par la suite sa chambre lors de sa première convocation avec le groupe pro quatre années plus tard. Mais pourtant, le temps passe et Rulli ne joue pas. Il passe son temps à soigner des blessures, notamment aux genoux avec une opération pour chacun d’eux.

L’Olympien croise les doigts pour espérer pouvoir continuer sa carrière malgré ces lourdes opérations. Mais la chance tourne lors de ses 20 ans. Il débute le 8 avril 2013 en profitant de l’absence du gardien titulaire, Agustin Silva. Malgré la défaite (0-1), c’est le début d’une grande aventure.

Rulli fait parler son talent et lors des dix apparitions suivantes, il n’encaisse aucun but. Un record. La première marche d’une longue ascension qui l’a mené en Europe du côté de Manchester City puis de la Real Sociedad, Montpellier, Villarreal, l’Ajax et l’OM. Et même sur le toit du monde avec l’Argentine en 2022. Bientôt une deuxième fois ? Cela débute cette nuit face à l’Algérie (3h)

Clarence Maillefaud