Mercato Ex OM : Un contrat XXL pour Christophe Galtier (qui retrouverait Benzema !)

Sous contrat depuis un an avec le club Qatari d’Al Duhail, l’ancien coach du PSG et de Lille, Christophe Galtier pourrait débarquer en Arabie Saoudite. Al-Ittihad aurait fait de l’entraîneur français sa priorité. Là bas, il pourrait retrouver un ancien ballon d’or : Karim Benzema. Un moment évoqué du côté de l’OM pour le poste d’entraîneur, Christophe Galtier pourrait quitter Al Duhail cet été. Après avoir fini à la 6ème place du championnat du Qatar, le coach français susciterait l’intérêt d’un club d’Arabie Saoudite : Al-Ittihad. Le club serait venu à la charge ces derniers jours pour tenter de le faire signer. Christophe Galtier y retrouverait un certain Karim Benzema, qu’il a côtoyé à l’OL en 2007/2008.

Un salaire (très) dur à refuser

Pour recruter l’ancien coach de Lille et du PSG, Al-Ittihad serait prêt à toutes les folies. Selon le Parisien, le club saoudien offrirait un contrat de 3 ans pour un salaire total de 36 millions d’euros ! Des discussions auraient même déjà commencé entre les deux partis et l’ancien joueur passé par l’OM se montrerait très emballé par le projet. Cependant, il ne souhaite pas forcer son départ et partir au clash avec son club actuel. Affaire à suivre.