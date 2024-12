Mercato : « Il est à une heure d’avion de Marignane », quand Djellit glisse le nom d’un joueur à l’OM !

Après son passage sur RMC, Medhi Benatia a reçu un conseil de Nabil Djellit sur les réseaux sociaux. Le journaliste milite pour l’arrivée d’un certain Belaili !

Il y a quelques saisons, Belaili et l’OM ont été liés par des rumeurs. Finalement, l’Algérien n’aura pas marqué par son passage en Ligue 1 à Brest. Maintenant à Tunis où il fait de belles performances, l’attaquant a été conseillé aux Marseillais par le journaliste Nabil Djellit après la petite phrase de Benatia disant que « de très bons joueurs sont intéressés par l’OM ».

« Belaili fait des misères avec le Taraji, il est à une heure d'avion de Marignane », a posté le journaliste avant de répondre au compte d'analyse et d'actualité Massilia Zone sur Abdelli, également algérien, qui fait de belles choses à Angers. « Je le vois finir la saison à Angers. le SCO en a besoin pour se maintenir. Mieux de partir par la grande porte… Et ensuite de venir prendre la succession de Foued Kadir à l'OM… »

L’Olympique de Marseille semble retrouver de l’attractivité sur la scène européenne, et cela se reflète dans les déclarations récentes de Medhi Benatia au micro de RMC, dans l’émission After Foot. L’ex-défenseur international marocain, qui devrait signer un contrat de deux ans et demi comme directeur sportif, a souligné l’importance croissante du club phocéen, en particulier dans le contexte du mercato. Grâce à de bons résultats sportifs et à une stratégie de renforcement efficace, l’OM est redevenu une destination intéressante pour des joueurs de qualité, attirant les regards de nombreux grands noms du football.

De très bons joueurs sont intéressés pour venir

« Je suis connecté avec pas mal de joueurs en activité. De très bons joueurs sont intéressés pour venir. Je parle avec de grands coachs, dans de grands clubs, et tout le monde voit et reconnaît les progrès de cette équipe. » Cette déclaration de Medhi Benatia témoigne de l’engouement croissant autour du club marseillais. L’OM a montré sa capacité à se renforcer avec des joueurs de calibre international, comme l’argentin Rulli et le danois Hojbjerg, et pourrait bien poursuivre sur cette voie. Les signature de Rabiot et du coach De Zerbi sont des exemples forts qui rend le club plus attractif sur le marché des transferts. Le nom de Pogba revient d’ailleurs avec insistance.



L’intérêt croissant des joueurs de haut niveau et des coachs renommés ouvre la porte à de nouvelles opportunités pour l’OM sur le marché des transferts. L’arrivée de talents de classe mondiale pourrait permettre au club de franchir un cap et de retrouver l’élite du football européen.