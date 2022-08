Mercato : La 12e recrue est toute proche de rejoindre l’OM?

Après onze joueurs recrutés, l’Olympique de Marseille s’apprêterait à récupérer un milieu offensif ! D’après L’Equipe du Soir, le club a trouvé un accord pour Ruslan Malinovskyi.

Ces derniers jours la rumeur amenant à Ruslan Malinovskyi s’était quelque peu refroidie. Cengiz Ünder qui était censé être dans le deal avait exprimé son souhait de rester à Marseille et de ne pas rejoindre l’Atalanta Bergame en Serie A. Le milieu ukrainien quand à lui n’était pas aussi déterminé à l’idée de signer en ligue A et préférait la Premier League.

Seulement la donne semble avoir changé. Malinovskyi pourrait devenir la 12e recrue du mercato de l’Olympique de Marseille d’après L’Equipe du Soir. Le joueur de l’Atalanta Bergame débarquerait sans inclure Ünder dans le deal qui semble réticent à l’idée de rejoindre le club italien. Seulement d’après L’Equipe, les dirigeants italiens réclameraient près de 25M€ pour leur milieu offensif.

Il pourrait très bien s’adapter au système de Tudor – Mourad Aerts

Mourad Aerts, spécialiste du football Ukrainien détaille pour FCM les qualités de milieu de l’Atalanta Bergame. Il explique pourquoi Malinovskyi serait une bonne recrue pour l’OM.

« C’est un joueur qui peut jouer un peu partout dans le système de Tudor. Il peut évoluer dans le milieu de terrain assez bas ou plus haut derrière l’attaquant. En Ukraine, il joue actuellement en tant que milieu relayeur alors qu’avec l’Atalanta, il évolue généralement un peu plus haut. Comme il vient de Bergame, il a assimilé le fait de travailler énormément. Il connaît très bien la façon de travailler de Gian Piero Gasperini qui se rapproche un peu de celle de Tudor. Il sait se projeter rapidement vers l’attaque. Le problème est que c’est un joueur de 29 ans. Il est un peu poussé vers la sortie par l’Atalanta. Sa femme a expliqué sur les réseaux sociaux qu’ils ne voulaient pas vraiment partir d’Italie mais que cela faisait partie de la vie de footballeur. Il a été fortement question d’un transfert à Nottingham Forrest. Ça ne l’intéressait pas trop. Cette semaine, il y a aussi eu une rumeur qui l’envoyait à Tottenham. C’est un très bon joueur mais à 29 ans, il va chercher à décrocher le plus gros contrat de sa carrière. S’il vient à l’OM, cela risque d’être un très gros salaire. Il connaît déjà les exigences que peut demander Tudor à l’entraînement. Il sait ce que c’est que le jeu à l’italienne. Il connaît la répétition de l’effort. Il peut jouer en tant que numéro 10 comme il le fait à l’Atalanta et il peut jouer en tant que milieu relayeur comme il le fait en Ukraine. Il risque de couter un peu d’argent à Marseille mais selon moi c’est une bonne affaire. » Mourad Aerts – Source : Football Club de Marseille (19/08/2022)