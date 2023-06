Mercato : La réponse (et le petit tacle) du LOSC à l’OM pour FONCECA !

Olivier Létang, le président du LOSC a décidé hier soir de mettre fin aux doutes concernant l’avenir de Paulo Fonseca et d’un intérêt potentiel de l’Olympique de Marseille. « Paulo (Fonseca) sera l’entraîneur du LOSC l’année prochaine ». Pour Olivier Létang, le président lillois, cela ne fait aucun doute, le portugais n’ira nulle part cet été. Courtisé par l’OM, l’ancien coach de l’AS Roma a toujours une année de contrat avec les Dogues.

Olivier Létang : « Paulo Fonseca sera l’entraîneur du Losc l’année prochaine » Alors que Paulo Fonseca est ciblé par l’OM pour le poste d’entraîneur, le président de Lille a affirmé dimanche que le Portugais resterait dans le Nord la saison prochaine. https://t.co/pd5dkbCjOm pic.twitter.com/hK9KtJj0Ag — L’ÉQUIPE (@lequipe) June 18, 2023

Selon plusieurs sources, Paulo Fonseca était très proche d’un accord avec l’OM mais la décision finale revenait au board lillois qui préfère ne pas se séparer de son entraîneur à moins de deux semaines de la reprise.

Dans un communiqué envoyé aux médias Olivier Létang a déclaré ceci : » Je peux réaffirmer que Paulo sera l’entraîneur du LOSC l’année prochaine. Nous sommes très fiers qu’il soit courtisé, ça prouve la qualité de son travail et de notre projet au sein du LOSC. » Avant de glisser un petit tacles aux dirigeants marseillais : « Il a eu l’honnêteté de m’informer rapidement des intérêts de certains clubs pour lui. J’aurais aimé que ces clubs en fassent de même mais la priorité du jour est de rassurer nos supporters sur la stabilité de notre projet et de notre staff. Paulo est bien au Losc et avec lui nous espérons atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. »

L’OM ne lâche pas l’affaire

Selon RMC Sports, malgré le stop du président lillois, Pablo Longoria ne souhaiterait pas encore lâcher le morceau. Après l’échec Gallardo, l’OM ne veut pas essuyer un deuxième refus et pourrait faire le forcing pour que le coach portugais demande son départ du LOSC.

En cas de volonté de départ de Fonseca pour Marseille, l’OM devra toujours céder quelques millions d’euros à Lille pour s’attacher les services du technicien de 50 ans.

Marcelino toujours dans la course

Si Paulo Fonseca venait à rester à Lille, Pablo Longoria pourrait se tourner vers son ami Marcelino. Annoncé comme le plan C de l’OM pour le poste d’entraîneur, le coach espagnol a connu Longoria lors de son passage au Recreativo de Huelva en 2007. Ils se sont par la suite retrouvés quelques années plus tard à Valence, alors que Pablo Longoria était devenu directeur sportif du club Ché.

🔵⚪️🇦🇷🇵🇹🇪🇸 #Ligue1 | ◉ Hier soir, l’OM attendait encore le « oui » définif de Marcelo Gallardo. Les dirigeants ont commencé à échanger avec lui de recrues potentielles. ◉ Plan B : Fonseca ◉ Plan C : Marcelino Avec @sebnonda & @Stickwic https://t.co/6IvDzyAgmm — Santi Aouna (@Santi_J_FM) June 17, 2023

Le technicien de 57 ans pourrait servir de porte de secours de luxe pour l’OM si Paulo Fonseca venait à rester à Lille. L’Espagnol est libre et l’OM pourrait décider de rapidement se tourner vers lui, si le dossier du coach devient trop compliqué.

Les joueurs olympiens reprendront l’entraînement le 3 juillet et l’OM ne peut pas se permettre de démarrer une nouvelle saison sans coach.