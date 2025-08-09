Mercato : Le LOSC vise un joueur de l’OM !

MERCATO OM – Un an après son arrivée à Marseille, le gardien néerlandais Jeffrey de Lange pourrait déjà faire ses valises. Cantonné à un rôle de doublure, il est désormais dans le viseur du LOSC, qui cherche un remplaçant à Lucas Chevalier, parti au PSG.

Recruté l’été dernier en provenance de Go Ahead Eagles, De Lange a connu une première saison discrète à l’OM. Derrière Geronimo Rulli dans la hiérarchie, il n’a disputé que deux matchs officiels, tous en Coupe de France, face à Saint-Étienne et… Lille. Sans perspective de temps de jeu en Ligue 1, un transfert cet été devient une option sérieuse.

Lille veut un numéro un rapidement

Le LOSC, qui a vendu Lucas Chevalier au Paris Saint-Germain pour 40 M€ (hors bonus), cherche activement son nouveau gardien titulaire. De Lange fait partie des cibles étudiées, aux côtés de deux autres profils. L’OM, de son côté, demanderait 6 M€ pour laisser partir son joueur.

Un dossier aux ramifications possibles

Les discussions autour du portier néerlandais pourraient aussi servir de tremplin à un autre dossier : Edon Zhegrova. L’ailier du LOSC plaît à l’OM depuis plusieurs semaines, et des négociations déjà ouvertes pourraient faciliter les échanges, même si chaque transfert resterait indépendant.