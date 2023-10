Mercato : « Les choses ont été bien faites par l’OM en toute discrétion »

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’Olympique de Marseille l’a recruté en 2022, il est depuis considéré comme un des espoirs chez les jeunes de l’OM. Enzo Sternal est un attaquant avec un gros potentiel.

A 16 ans, Enzo Sternal est l’un des talents du centre de formation de l’OM qu’il a rejoint il y a un an. Son ancien entraîneur Nabil Tighazoui a fait quelques confidences sur son transfert vers Marseille à l’occasion du podcast de l’Equipe L’avenir leur appartient : « Moi j’ai été assez surpris, je n’étais vraiment pas au courant. Les choses ont été bien faites par l’OM en toute discrétion. (…) Quand j’ai su après le destination d’Enzo, j’étais assez surpris, mais je savais que Marseille était au cœur d’un futur gros projet et peut-être qu’Enzo était au départ de ce futur gros projet là ».

Âgé de 15 an le jeune attaquant est arrivé en provenance de Nancy dans l’anonymat l’été dernier. Il compte six sélections avec l’équipe de France U16 et a fait plusieurs apparitions avec les U19 de l’OM avec lesquels il a inscrit quelques buts. L’entraîneur des U16 français prônait récemment ses qualités.

Enzo Sternal, la pépite du centre de formation de l’OM ?

« Il peut jouer deuxième attaquant ou dans le couloir gauche pour mieux rentrer. Le ballon est son ami. Plus que dribbler, il aime provoquer ses adversaires, avec des appuis hyper toniques. Certes il a parfois un peu de déchet, mais ça fait partie de son évolution. Il doit surtout apprendre à être plus efficace. Je l’aime bien parce qu’il a beaucoup de maturité. Il fait partie de ces rares jeunes qui ont déjà une réflexion sur le jeu, qui sont capables de débattre et argumenter. C’est un garçon sympa, intelligent, lucide. » José Alcocer – Source : La Provence (09/03/23)

A peine arrivée à Marseille, ce dernier s’est retrouvé au cœur d’une micro polémique dont seul les réseaux sociaux ont le secret pour avoir « liké » une photo postée par Kylian Mbappé sur son compte Instagram, avec le message « Nous sommes le Paris Saint-Germain », juste après son festival réussi lors du clasico au Vélodrome (0-3). Enzo Sternal avait dû publier un message d’excuses sur Instagram : « Je tiens à m’excuser d’avoir liké un post non approprié et réitère mes excuses envers l’ensemble des supporters et du club ! Je suis un joueur de ce grand club qu’est l’OM, un fan de la première heure et je donnerai tout pour ces couleurs ».