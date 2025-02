Mercato : Les Marseillais avaient tenté cet ex OM avant Quentin Merlin…

D’après les informations du journal L’Equipe, l’Olympique de Marseille avait tenté de faire revenir Benjamin Mendy avant de récupérer Quentin Merlin.

L’Olympique de Marseille aurait tenté, d’après les informations du journal L’Equipe, de récupérer Benjamin Mendy en janvier 2024. Le latéral gauche a eu du mal à retrouver son vrai niveau après les gros problèmes judiciaires qu’il a eu en Angleterre. A Lorient depuis son retour, il a finalement rejoint le FC Zurich cet hiver.

Entré lors de la rencontre à Angers ce dimanche, Amar Dedic a montré de belles choses en quelques minutes. Pour le spécialiste et suiveur du football bosnien, Bosniaco, l’ancien joueur du RB Salzburg ne va pas tarder à prendre la place de Quentin Merlin ou d’un autre joueur dans le onze.

« La première impression est toujours importante, et Dedić a réussi à faire une bonne impression lors de ses débuts. Piston gauche aujourd’hui, ce qui s’explique par le fait que quelqu’un a dû remplacer Gouiri pour rétablir l’équilibre après avoir marqué. Je ne pense pas qu’il faudra longtemps pour devenir un titulaire permanent », a posté Bosniaco sur son compte X.

