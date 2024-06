Mercato : L’identité de la première recrue de l’OM balancée par Fabrizio Romano !

D’après les informations de Fabrizio Romano, Roberto De Zerbi devrait très bientôt signer à l’Olympique de Marseille. L’identité de la première recrue est même révélée par le journaliste !

Toujours bien informé, Fabrizio Romano a posté un tweet ce samedi soir pour rassurer les supporters marseillais. Il y annonce notamment que l’OM règle les soucis administratifs avant d’annoncer l’arrivée officielle de Roberto De Zerbi à Marseille.

Seulement, le journaliste italien ne s’est pas arrêté. Dans son post, il affirme également que Lilian Brassier est attendue comme la première recrue estivale de l’OM. Le défenseur du Stade Brestois est très apprécié par le coach passé par Brighton et devrait débarquer rapidement après la signature de l’entraîneur.

🔵⚪️ No issues between Roberto de Zerbi and Olympique Marseille.

OM legal team working on formal steps, lawyers on it but all parties confirm zero doubts on his appointment.

First signing for RdZ still expected to be Brassier from Brest. pic.twitter.com/bFmWBADk1b

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 22, 2024