Mercato OM : Après Ndombélé, Longoria tente un milieu défensif de Premier League (libre) ?

En effet, selon le redacteur en chef de FootMercato, Sébastien Denis « l’OM se joint à l’OL dans la liste des courtisans pour le talentueux milieu Wilfred Ndidi, en fin de contrat à Leicester. » Le joueur de 27 ans est libre après 7 passé à Leicester. Plusieurs clubs veulent se l’offrir, le Real Betis en Espagne, Everton en Angleterre, et même Leicester qui lui aurait proposé une prolongation de contrat, suite à sa promotion en Premier League. Une offre de prolongation a même été formulée. Lyon est sur le dossier mais n’avance pas et l’OM tenterait de doubler. Wilfred Ndidi est un international nigérian (57 selection), milieu défensif qui mesure 1h83…

A lire : Mercato OM : Longoria tente un coup avec cet international malien (libre) ?

Ndidi aussi dans le viseur de l’OM ! 🚨 #Excl #mercatOM 🔵⚪️

L’OM se joint à l’OL dans la liste des courtisans pour le talentueux milieu 🇳🇬Wilfred Ndidi, en fin de contrat à Leicester. https://t.co/a695pOvcfm@Santi_J_FM https://t.co/A07rZsJBMu pic.twitter.com/tpSti70v8l — Sébastien Denis (@sebnonda) June 20, 2024

D’après les informations du journaliste Fabrice Hawkins, Tanguy Ndombélé serait sur la short list de l’Olympique de Marseille ! De nombreux clubs en Ligue 1 espèreraient le récupérer afin de tenter de le relancer après de nombreuses saisons difficiles. Libre à la fin du mois de juin, il serait une bonne alternative à Jordan Veretout en cas de départ de l’international français.

Une question d’heures pour De Zerbi?

L’Olympique de Marseille attend l’officialisation pour le gros dossier de l’entraîneur ! Il devrait s’agir de Roberto De Zerbi avec qui un accord qui est déjà scellé entre les trois parties. L’attente est longue mais Fabrizio Romano se veut une nouvelle fois rassurant : il ne s’agit que d’administratif pour le moment.

Les Marseillais devraient boucler l’arrivée du coach italien mais il ne manquerait que quelques heures pour l’officialisation afin que le journaliste italien annonce son fameux « here we go » !

A LIRE AUSSI : Mercato OM : L’annonce forte de Brighton, ancien club de De Zerbi !