OM : Benatia envoie un message fort à tous les joueurs du club !

Le directeur sportif de l’Olympique de Marseille, Mehdi Benatia, est sorti du silence sur RMC après la polémique née de la bagarre entre Adrien Rabiot et Emran Rowe lors d’un entraînement. L’ancien défenseur international a tenu à rappeler les valeurs que le club attend de ses joueurs et a délivré un message clair à l’ensemble de l’effectif.

Interrogé sur la lourde sanction et la décision de transférer Rabiot et Rowe, Benatia a voulu replacer l’épisode dans un cadre plus large : « Bien sûr, c’est un message à tout le groupe, mais pas qu’au groupe, c’est un message aujourd’hui à l’institution, aux supporters. À chaque niveau, si on demande du sérieux dans les bureaux, on demande du sérieux sur le terrain, on demande du sérieux dans le vestiaire, et comme on demande du sérieux à l’académie. »

L’ancien joueur de la Juventus a insisté sur la notion de discipline, au centre de son discours depuis son arrivée à l’OM. Il a expliqué avoir passé du temps avec les jeunes du centre de formation pour leur transmettre ces exigences : « Ce matin je viens de passer une heure et demie à aller voir les petits qui jouent au campus, ben on leur demande du sérieux, pourtant ils ont 12, 13, 14, 15 ans. C’est pareil, c’est pareil, on leur demande nous ce côté club, de garder toujours ce sérieux-là, cette attitude. »

Benatia n’a pas minimisé l’incident entre Rabiot et Rowe mais a rappelé que certains débordements pouvaient survenir : « Alors bien sûr, il y a des fois, il se passe des choses à l’entraînement, on passe, ça arrive. Mais quand il se passe des choses comme ça, tu dois tout de suite montrer que les gars, les gars, les gars, je crois qu’on s’est trompé d’objectif. »

Enfin, le dirigeant marseillais a replacé l’essentiel au cœur du projet : « On va peut-être être moins bon cette année. Peut-être qu’on ne finira pas deuxième. Peut-être. Peut-être qu’on finira troisième. Peut-être qu’on aura des difficultés, il n’y a pas de problème. Mais en tout cas, tant qu’on est là, la rigueur et la discipline, c’est primordial. »

En rappelant que l’OM doit rester guidé par le sérieux et la cohérence à tous les niveaux, Mehdi Benatia adresse un signal fort à son vestiaire. Alors que la saison entre dans une phase décisive, le directeur sportif place clairement la rigueur collective avant les résultats immédiats.