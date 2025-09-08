Mercato : “l’offre de l’OM n’est pas arrivée au bon moment”

Figure marquante de la Ligue 1 au début des années 2010, Jonathan Pitroipa est revenu sur une page méconnue de sa carrière dans un entretien accordé au média TopMercato. Passé par le Stade Rennais entre 2011 et 2014, l’ailier burkinabé a disputé 112 matchs pour 18 buts et 22 passes décisives sous les couleurs bretonnes. À 39 ans, l’ancien international a confirmé qu’il avait été tout proche de rejoindre l’Olympique de Marseille en 2012.

Interrogé sur un possible transfert vers la cité phocéenne, Pitroipa n’a pas éludé le sujet : « Je crois que c’était en 2012, l’OM était venu avec une offre, mais le Stade Rennais avait refusé de me vendre. Ils avaient un projet avec moi, c’était de me garder trois, voire quatre ans, avant de me céder. C’est comme ça, ça fait partie du football, il faut l’accepter ! »

Pitroipa confirme une offre de l’OM en 2012

Cette révélation confirme donc l’intérêt concret de l’OM pour le joueur, alors considéré comme l’un des éléments offensifs les plus percutants de Ligue 1. Finalement, le club breton a choisi de le conserver, estimant qu’il pouvait encore apporter davantage au projet sportif.

Au-delà de cet épisode de mercato, Pitroipa a expliqué ce que représentait l’Olympique de Marseille pour les jeunes talents africains : « Quand on est jeune footballeur africain, dès qu’on commence à briller, on veut jouer à Marseille ou au PSG. C’est ça la réalité. Ces deux clubs comptent énormément pour nous les footballeurs africains. Pour mon cas, l’offre de l’OM n’est pas arrivée au bon moment. Ça fait aussi partie de mon histoire. »

Le regard de Pitroipa sur l’OM et les clubs français

Aujourd’hui retraité, l’ancien joueur a également évoqué avec fierté la progression du Paris FC, où il a évolué de 2018 à 2021. Mais pour les supporters marseillais, ces confidences rappellent surtout qu’un joueur au profil technique et spectaculaire comme Pitroipa aurait pu enflammer le Vélodrome il y a plus de dix ans.

Avec ce témoignage, l’ancien ailier burkinabé met en lumière une fois encore l’attrait historique de l’OM auprès des footballeurs africains, un lien qui demeure toujours aussi fort dans le football moderne.