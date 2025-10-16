Mercato concurrents : Lyon négocie l’arrivée d’un joker !

Selon Foot Mercato, l’Olympique Lyonnais discute avec le Stade Rennais pour le transfert d’Hans Hateboer. Le défenseur néerlandais, peu utilisé par Habib Beye, pourrait renforcer l’arrière-garde de Paulo Fonseca avant la CAN.

L’Olympique Lyonnais continue d’anticiper les défis à venir. Alors que la Coupe d’Afrique des nations 2025 approche, le club dirigé par Paulo Fonseca cherche à se renforcer défensivement avant les départs prévus de Moussa Niakhaté et Clinton Mata.

Selon les informations de Foot Mercato, l’OL est actuellement en négociations avancées avec le Stade Rennais pour enrôler Hans Hateboer en tant que joker.

A lire : Mercato : Tenté par l’OM en 2024, au PSG en 2026 ?

L’international néerlandais de 31 ans, arrivé cet été à Rennes en provenance de l’Atalanta Bergame, vit un début de saison compliqué. Habib Beye ne lui a accordé que 22 minutes de jeu depuis août (face au FC Nantes), et les relations entre les deux hommes se seraient refroidies. Hateboer, réputé pour son expérience et sa polyvalence, n’a pas caché sa frustration vis-à-vis des choix tactiques de son entraîneur.

Séduit par le projet lyonnais, le joueur serait emballé à l’idée de rejoindre les Gones, où il retrouverait un rôle clé dans une défense déjà performante — l’OL figure parmi les meilleures arrières-gardes de Ligue 1, aux côtés du PSG et de l’OM.

Sous contrat jusqu’en juin 2026, Hateboer ne devrait pas faire l’objet d’un transfert coûteux. Le Stade Rennais, ouvert à un départ, pourrait faciliter l’opération afin d’alléger son effectif.

Si les négociations aboutissent, le défenseur néerlandais viendrait renforcer une équipe lyonnaise ambitieuse, décidée à rester solide sur tous les fronts en 2025.

A lire aussi : Mercato OM : Christophe Dugarry sous le charme d’Igor Paixão !