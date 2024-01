Mercato : L’OM a déjà un plan B au dossier Agoumé?

Ces derniers jours, le nom qui revient avec le plus d’insistance à l’OM est Lucien Agoumé. Le club aurait déjà un plan B à ce dossier !

Lucien Agoumé est cité comme un joueur proche de rejoindre l’Olympique de Marseille. Le joueur de l’Inter Milan qui avait participé à convaincre Alexis Sanchez de rejoindre l’OM pourrait à son tour vêtir le maillot olympien. Cependant, si cette arrivée ne se concrétise pas, la direction marseillaise aurait un plan B !

En effet d’après les informations du journaliste Ekrem Konur, l’Olympique de Marseille aurait également coché le nom de Walace, milieu de terrain de l’Udinese. Déjà pisté il y a quelques années, le Brésilien de 28 ans pourrait être une recrue à ce poste où l’OM doit se renforcer.

Pour Football Club de Marseille, Dominique Bailif a décrit le profil du milieu de terrain Walace à l’époque où Igor Tudor souhaitait le recruter.

Dominique Bailif : » Walace, c’est un joueur qui avait été placé très haut quand il a débuté au Brésil quand il était jeune. Il était à Gremio, il avait connu des débuts tonitruants avant de rejoindre l’Europe avec Hambourg. A l’époque, le club était ambitieux mais ça se passe mal, ils sont en deuxième division. Il avait fait une première bonne saison mais quand le club a commencé à baisser en régime, lui aussi il avait eu des baisses. Ses qualités intrinsèques sont là. Il a 28 ans maintenant, c’est un joueur mature. Il a été vite titulaire indiscutable avec Hambourg. Dans le jeu maintenant avec Udinese, c’est un joueur qui peut jouer 6 et 8. Il a toujours eu cette capacité à percuter au milieu. Avec l’Udinese, il a un rôle plus défensif. Dans le profil, c’est un peu un Boubacar Kamara devant la défense mais capable de jouer plus haut. Il peut casser des lignes, se projeter. Il a la capacité de ne pas rester que devant la défense. Il a eu des convocations avec la sélection brésilienne et gagné les JO 2016 avec Neymar à Rio. Il avait fait de bonnes prestations mais ses récentes performances en club l’ont un peu fait disparaître des radars. Même avec l’Udinese, il n’est pas au niveau qu’il devrait avoir.