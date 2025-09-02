Mercato : l’OM a tenté de faire cet ailier de Ligue 1 !

Courtisé par l’Olympique de Marseille et le Besiktas ces derniers jours, Yann Gboho a finalement choisi la stabilité. L’ailier offensif a pris la décision de poursuivre l’aventure au TFC, où il s’est imposé comme un joueur clé du projet. Une nouvelle qui conforte les ambitions du club haut-garonnais.

L’OM et Besiktas sur les rangs

Ces derniers jours, l’avenir de Yann Gboho a suscité l’attention de plusieurs clubs ambitieux sur la scène nationale et européenne. Selon le Parisien, l’OM, en quête de solutions offensives pour épauler ses recrues estivales, avait coché le nom de l’ancien Rennais comme une piste crédible et accessible financièrement. De son côté, le Besiktas, habitué à attirer de jeunes talents français, voyait en lui une opportunité intéressante pour renforcer son secteur offensif. Ces sollicitations n’étaient pas anodines et témoignent du statut grandissant de Gboho en Ligue 1.

Le choix de la continuité à Toulouse

Malgré ces intérêts concrets venus de clubs de standing supérieur sur le plan historique, Yann Gboho a préféré donner sa priorité au Toulouse FC. Le joueur estime qu’à 24 ans, il doit privilégier la régularité de ses performances et ne pas précipiter son avenir dans une structure où il pourrait manquer de temps de jeu. Au TFC, il bénéficie d’un rôle central dans les plans de son entraîneur et d’un environnement qui lui permet d’exprimer son talent sans pression excessive. Cette décision illustre sa volonté de grandir étape par étape plutôt que de brûler les étapes.

Une décision stratégique pour l’avenir

En choisissant de rester au TFC, Yann Gboho envoie un message clair : il privilégie la construction d’une trajectoire solide plutôt qu’un départ précipité vers un grand club ou un championnat étranger. Pour Toulouse, sa décision est une excellente nouvelle, puisqu’elle garantit la continuité d’un projet sportif en pleine progression. Le joueur souhaite s’affirmer comme un cadre dans une équipe qui vise une place confortable en Ligue 1 et de bonnes performances en Europe. Pour lui, c’est aussi l’occasion de gagner en maturité et de se rapprocher, à terme, d’une porte d’entrée vers une équipe encore plus prestigieuse.

