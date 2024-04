Mercato : L’OM a tranché pour Azzedine Ounahi?

« La période de mercato a également été un point de bascule. Un temps, le joueur s’est vu filer en Arabie saoudite, Al-Hilal lui a fait les yeux doux, et le gardien de la sélection Yassine Bounou lui a vanté le projet local. Ses représentants avaient des ambitions sportives plus élevées pour lui, et les prêts proposés par des clubs anglais (dont Brentford) n’ont pas séduit. Ounahi a souvent repensé à cette opportunité saoudienne, et il y terminera peut-être à l’avenir », explique le quotidien sportif en affirmant également qu’il pourrait quitter le club dès cet été. En cas d’offre, l’Olympique de Marseille ne devrait pas le retenir.