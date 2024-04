Mercato OM : Les deux entraineurs que Gili verrait bien à Marseille la saison prochaine

L’ancien entraineur de l’OM Gérard Gili était notre invité ce mardi sur le plateau de l’émission Débat Foot Marseille. Il a ciblé deux prétendants au poste d’entraîneur pour la saison prochaine.

Invité dans notre émission de débat, Gérard Gili nous a donné le nom des deux entraîneurs qu’il aimerait voir débarquer à Marseille l’année prochaine.

« Haise de Lens. Dans son comportement il est posé et il transmet une énergie. Et Fonseca (Lille). Maintenant ce sont deux entraîneurs qui ne vont pas venir uniquement parce que c’est l’OM. C’est des entraîneurs qui réussissent et qui vont être exigeant sur la qualité des joueurs qu’on leur met à disposition. Ils auront d’autres propositions ailleurs. Il faut un entraîneur et des joueurs de ce niveau là pour lancer la saison. Il faut que ce soit des gens en pleine maturité de la carrière, qu’ils ne soient pas à la fin ni au début, qu’ils maîtrisent totalement le métier. »

« J'ai connu des PSG – OM où y'avait plutôt des claques »

Les photos de Pau Lopez et Veretout en train d’échanger des sourires et des câlins avec des parisiens avant et après le match n’ont guère été appréciées du côté des supporters de l’OM. Gérard Gili a par ailleurs évoqué ce sujet dans notre émission Débat Foot Marseille.

« J’ai connu des PSG-OM ou OM-PSG où y’avait plutôt des claques. Faut en parler à Eric Di Meco c’était le spécialiste (rires). On ne pouvait pas se sentir. Entre Marseillais et Parisiens il n’y avait pas de cohabitation, » a expliqué le technicien marseillais.

