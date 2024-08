Mercato : L’OM a trouvé la doublure de Wahi d’après Fabrizio Romano ! Visite médicale prévue !

C’est bouclé pour l’arrivée de Neal Maupay ! Le journaliste italien Fabrizio Romano annonce ce jeudi que le joueur et les clubs ont finalement trouvé un accord. Il devrait arriver ce jeudi soir !

Here We Go lancé pour Neal Maupay ! Le journaliste Fabrizio Romano nous explique ce jeudi que l’attaquant français devrait arriver dès ce soir et la visite médicale est déjà prévue !

🚨🔵⚪️ Neal Maupay to Olympique Marseille, here we go! Deal done on loan with mandatory buy option from Everton.

€4m fee as #EFC were only accepting a permanent move, Maupay agreed terms days ago.

All set for medical, as L’Équipé reports. pic.twitter.com/AwawcNH6ZM

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2024