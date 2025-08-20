Mercato : L’OM contredit la version du clan Rabiot !

Un an seulement après son arrivée libre à l’Olympique de Marseille, en septembre 2024, Adrien Rabiot est déjà poussé vers la sortie. Le milieu international français, jusque-là présenté comme un modèle d’investissement, a vu son aventure marseillaise basculer après une violente altercation dans le vestiaire avec Rowe, selon les informations de L’Équipe.

La mère du joueur, Véronique Rabiot, avait confié à RTL que la décision du club était liée à un « manque d’investissement ». Mais cette version est fermement démentie par les dirigeants marseillais. Le quotidien sportif affirme que l’OM balaie cet argument et pointe directement la violence de l’incident qui a opposé Rabiot à son coéquipier après la rencontre face au Stade Rennais FC.

Le club a confirmé la sanction dans un communiqué : « Cette décision a été prise en raison d’un comportement inadmissible dans le vestiaire après le match contre le Stade Rennais FC, en accord avec le staff technique et en application du code de conduite interne du club. La décision a été communiquée par le club aux deux joueurs ce lundi. »

Une rupture brutale et incomprise

En interne, la sévérité de cette mesure a surpris. Les coéquipiers de Rabiot, même les plus proches, se sont dits incrédules face à ce départ forcé. Mais le président Pablo Longoria, le directeur sportif Medhi Benatia et l’entraîneur Roberto De Zerbi sont restés alignés. Présent lors de l’incident, le technicien italien aurait été choqué par la scène et s’est senti trahi par un joueur sur lequel il comptait énormément.

Depuis, Rabiot et Rowe s’entraînent à l’écart du groupe. Le divorce est acté et l’OM doit désormais gérer ce dossier dans les derniers jours d’un mercato déjà très animé.

Un coup dur pour l’OM et De Zerbi

L’ex-milieu de la Juventus représentait une solution polyvalente dans l’entrejeu, capable de s’adapter à différents systèmes. En prônant la fermeté, l’OM s’offre un nouveau front à gérer mais prive surtout De Zerbi de l’un de ses cadres. À Marseille, la majorité des supporters sont sous le choc et dans l’incompréhension après une présaison porteuse d’espoirs…