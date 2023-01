Mercato : L’OM fait une offre pour un attaquant du FC Porto?

L’Olympique de Marseille aurait formulé une offre pour un attaquant du FC Porto d’après les informations de Record !

Les Marseillais souhaiteraient se renforcer au poste d’attaquant. Leandro Trossard ayant signé à Arsenal, le club a dû s’activer sur d’autres pistes. D’après les informations de Record Portugal, le FC Porto aurait bien été approché par l’Olympique de Marseille pour l’attaquant Gonçalo Borges.

Âgé de 21 ans, l’ailier est capable d’évoluer sur les deux côtés de l’attaque. Le Portugais est sous contrat jusqu’en 2027 mais n’a pas beaucoup joué en équipe A. En Ligue des Champions, il a été mis sur le terrain à 3 reprises pour 35 minutes et 5 entrées pour 40 minutes en première division portugaise.

Le club a approché le FC Porto pour Gonçalo Borges 🇵🇹 (21 ans). Une offre a été transmise au club. Sergio Conceição ne souhaite pas voir le joueur quitté le club.

Ça peut être très bien d’avoir le profil de Bamba Dieng — G.Biraud

D’après Gaël Biraud, responsable des Sports de La Marseillaise, il ne faut pas laisser partir l’international sénégalais s’il n’y a pas de recrutement à ce poste d’attaquant de pointe.

« Je pense que c’est un joueur qui a le jeu pour pour l’Angleterre. Maintenant, quand tu le vois sur les derniers matchs, il a encore beaucoup de déchet dans son jeu. Je pense que Tudor l’a reconnu. D’ailleurs, il a autant de talent que de déchet, donc c’est très très frustrant. On voit que quand il rentre, l’OM se crée beaucoup plus d’occasions dans la profondeur. Manque de temps de jeu pour progresser? Exactement. C’est pour ça que, en tout cas, s’il part, je pense que l’OM se prive de quelque chose parce que c’est quand même un joueur qui est différent d’Alexis Sanchez. Ça peut être très bien d’avoir le profil de Bamba Dieng. Et puis, en effet, il peut encore progresser. S’il part, il faudra vraiment recruter. Moi, je pense que l’OM n’a pas forcément besoin de recruter. On est sur une potentielle recrue offensive. Moi, je trouve que l’effectif pourrait tourner comme ça sur une demi saison. Il reste quasiment un match par semaine jusqu’en février. Si Dieng part, en revanche, là, on a plus de deuxième attaquant derrière. Et puis surtout, je pense que c’est le profil qui est intéressant, complémentaire avec Sanchez. » Gaël Biraud – Source : Football Club de Marseille (19/01/23)