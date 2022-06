Mercato OM : Première offre de 10M€ de Longoria ? Rencontre avec l’agent ce jeudi ?

Selon les informations des journalistes très bien informés Gianluca Di Marzio et Fabrizio Romano, l’OM aurait fait de Justin Kluivert l’une de ses cibles lors de ce mercato estival. Dans le même profil, Bryan Gil, l’ailier de Tottenham serait aussi désiré par la direction olympienne mais les deux dossiers ne semblent pas si évidents que cela. D’après certains médias italiens, avec de nombreux deals réussis avec les arrivées de Pau Lopez, Cengiz Under mais aussi Kévin Strootman, les dirigeants de l’AS Rome ne fermeraient pas la porte à l’OM pour leur international néerlandais.

Olympique Marseille had direct conversations with AS Roma for Justin Kluivert as potential target, as per @DiMarzio. He’s in the list alongside Bryan Gil. ⚪️🔵 #TeamOM

Bryan Gil potential deal, still considered not easy. Kluivert is one of the options. #OM

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 23, 2022