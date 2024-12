Mercato : L’OM garde un oeil sur la situation de ce buteur à 25M€?

L’OM a passé la DNCG et pourrait s’activer sur le mercato cet hiver. D’après Fabrizio Romano, le buteur coréen Hwang Hee-chan reste intouchable mais des clubs apprécient son profil et pourraient passer à l’attaque cet hiver.

Hwang Hee-chan intéresse de nombreux clubs en Europe d’après les informations de Fabrizio Romano. L’OM avait formulé une offre cet hiver de près de 25M€, refusée par le club anglais. Les Wolves considéreraient le joueur comme invendable mais des écuries gardent un oeil sur lui. L’OM toujours dans la course? Avec le début de saison difficile de Wahi, tout est possible…

🚨🇰🇷 Hwang Hee-chan remains on the list of several clubs for 2025 after Wolves turned down €25m bid from OM in the summer to keep the player at the club, considered untouchable.

Interest in Hee-chan remains active as Wolves are in complicated situation this season under O’Neil. pic.twitter.com/AeM2X4YQXp

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 11, 2024