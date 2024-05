Mercato : L’OM ne veut pas payer 4M€ pour cette pépite ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’Olympique de Marseille travaille activement sur son prochain mercato et veut toujours tenter des coups en post formation. C’est en National que les recruteurs marseillais ont trouvé un pépite qui attise énormément de convoitises.

Déjà évoqué il y a quelques jours, le jeune Rayane Messi devrait bien quitter Dijon cet été. Le jeune joueur de seulement 16 ans n’a fait que quatre apparitions en National pour un 1 but. Mais l’ailier est déjà visé par de gros clubs français. Selon l’Equipe, « dans sa stratégie de faire venir des jeunes joueurs à fort potentiel, l’OM aimerait pouvoir attirer l’international français U17. Mais pas à n’importe quel prix. Les premières discussions entre les deux clubs ont révélé un écart conséquent entre les différentes positions. Dijon demande toujours 4 M€, ce que l’OM, mais aussi la grande majorité des clubs intéressés, n’est pas disposé à payer aujourd’hui. En France, plusieurs autres écuries, dont le LOSC, tentent aussi d’avancer sur le dossier. »

Il a le même nom que la légende argentine mais est bel et bien en France, il s’agit de Rayane Messi, 16 ans, attaquant qui évolue à Dijon ! Le journal L’Equipe raconte ce mardi que le jeune joueur affole déjà plusieurs clubs depuis son éclosion en National. Les trois plus gros clubs allemands apprécient son profil : Borussia Dortmund, Leipzig et le Bayern Munich.

Forcément, en France, il est également très suivi. Le quotidien sportif parle d’un intérêt du LOSC, de Strasbourg mais aussi de l’OM. Le plus avancé dans ce dossier semble être le club lillois qui en aurait fait une priorité. A voir quelle décision prendra l’entourage de la jeune pépite native de Sèvres.

